Viti 2018 po mbyllet, SUV-ët marrin gjithë vëmendjen

Kanë qenë në zhvillim për një kohë të gjatë, por në vitin 2018 modelet SUV (Sport Utility Vehicle) zunë vendin kryesor në llojet e makinave të prodhuara dhe të shitura.





Pa marrë parasysh se çfarë lloj makine ju mund të keni konsideruar, të madhe, të vogël, performancë të çmendur ose super efikase, tani ka një SUV për të gjitha këto lloj cilësish.

Për ta bërë dominimin të plotë, Lamborghini dhe Rolls-Royce, dy markat që qëndrojnë në polet e kundërta të botës ultra luksoze të automjeteve, secili filloi të bënte SUV-in e tij përkatës.

Lamborghini Urus – Një SUV Lamborghini dukej një absurditet, megjithatë prodhuesi italian i makinave, i njohur për zero kompromis për performancën e zhurmës së marmitës, arriti të bënte punën e dukshme të oksimoronit. Urus Lamborghini është një super SUV i vërtetë. Është i shpejtë, bie në sy, bën shumë zhurmë dhe performon si një makinë sportive. Është argëtim i egër, por shumë praktik.

SUV Rolls-Royce Cullinan – Rolls-Royce ka një qasje shumë të ndryshme se Lamborghini. Rolls-Royces kanë motorë jashtëzakonisht të fuqishëm, të mëdhenj V12, kështu që ata kurrë nuk ndjehen apo tingëllojnë të sforcuar. SUV Rolls-Royce Cullinan ka të njëjtën V12 me piston 6.8 litra, dhe një look të brendshëm prej pellushi dhe të rehatshme. Megjithatë, është më i gjatë dhe ka të gjitha rrotat aktive, dhe një vendosje jashtë rrugës që e bën atë të qëndrojë pak më lart. Ajo gjithashtu provoi të jetë çuditërisht e aftë të zvarritet në anën e një mali në Wyoming. Nuk është e përsosur, por është mbresëlënëse dhe deri tani SUV më i pasur që mund të blini.

Jaguar I-Pace – Ky ishte edhe viti kur Jaguar I-Pace plotësisht elektrike, goditi tregun. Sinqerisht, ajo mezi kualifikohet si një SUV në të gjitha aspektet, pasi ajo ka vetëm një lartësi pak më shumë “off road” se një makinë tipike. Në fakt, është një nga automjetet elektrike më të pëlqyeshme, nëse jo më të kënaqshme.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk – Në anën tjetër të spektrit të pastërtisë, është Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Me 707 kuaj-fuqi të prodhuar nga djegja e motorit V8, me pistona 6-litërsh, zhurma e marmitës është kënaqësi e jashtëzakonshme në mënyrën e vet. Nuk është Urus, por më shumë nuk ke pse e do. Përveç të qënit tmerrësisht të shpejtë dhe me zhurmë të lartë, ajo në të vërtetë është mjaft e bukur. Trackhawk është një kënaqësi e madhe, por vizitat e shpeshta dhe të shtrenjta në pompën e karburantit do të ofrojnë mundësi të mjaftueshme për pendesë.

Volvo XC40 – Edhe pse luks zakonisht nënkupton madhësinë, disa nga SUV-ët më luksoze të kthyera në majë këto ditë, janë në fakt mjaft të vogla. Për shembull, Volvo XC40 mban me sukses stilin e markës përkatëse, në një fushë më të vogël. Asnjëherë nuk është shumë emocionuese, por gjithsesi mjaft argëtuese.

Buick Regal TourX – I prezantuar në SHBA këtë vit, është një “kamion” shumë i bukur që mund të merret për një shëtitje të vogël dhe më e rëndësishmja, mund të kryejë shumë gjëra.