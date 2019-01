Video/ Një biftek i larë në ar kushton 1200 euro, ja pushimet e “luksit” të Riberit…

Frenk Riberi i ka kaluar pushimet e tij në mënyrën më të mirë të mundshme, ku ka vizituar restorantin “Nusr-Et”.

Mesfushori francez i Bajern Mynih ka shijuar një biftek i cili ishte i larë me flori 24- karatësh dhe kushton 1200 euro. Ai e ka shpërndarë këtë në rrjetin e tij social “Twitter”. “Salt Bae” siç e njohin të gjithë, i quajtur Nusret Gokçe i ka shërbyer vetë Riberisë ku më pas ka qenë farncezi ai që ka marrë kripën për ta hedhur në biftek në mënyrën e “Salt Bae”.

Riberi shijoi kohën dhe ushqimin në Dubai, ku ndërkohë pritet të kthehet në fushën e lojës, ku për ekipin e Niko Kovaç ka bërë mjaftë mirë në ndeshjet e fundit në kampionat.

No better way to start the year than with a dash of salt and a visit to my Turkish brother 🇹🇷👌🏼 #SaltBae #fr7👑 #ELHAMDOULILLAH🤲🏽♥ pic.twitter.com/O5ztj4mueq

— Franck Ribéry (@FranckRibery) January 3, 2019