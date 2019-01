Video/ Dalin për herë të parë pamjet e shtëpisë së Ramës…

Kryeministri Edi Rama do të jetë i ftuari i parë për vitin 2019 në “Xing me Ermalin”. Ka qenë vetë moderatori Ermal Mamaqi që e ka bërë të ditur këtë me një video që po qarkullon në rrjetet sociale.





Në video Ermali shihet t’i kërkojë kryeministrit të flasin, bazuar në ngjarjen e fundit të 2018-ës, ku Rama i kërkonte studentëve dialog.

Moderatori madje i shkon kryeministrit në shtëpi dhe për herë të parë Ramën e shohim në shtratin e tij, në dush, duke ngrënë, duke pikturuar derisa më në fund pranon kërkesën e Ermalit për të folur.