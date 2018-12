Vendimi që rrëzoi Arta Markun

Gjykata Administrative vendos rikthimin në Prokurorinë e Krimeve të Rënda të prokurorëve Besim Hajdarmataj dhe Olsion Çela, që ishin transferuar më parë me urdhër të kryeprokurores së përkohshme Arta Marku. Përplasja që lindi për përfaqësimin në gjyq të dosjes së Emiljano Shullazit solli vendimet e forta në transferime e masa disiplinore për 10 prokurorë. A do ndikojë vendimi i gjykatës në synimin e Arta Markut për t’u zgjedhur Prokurore e Përgjithshme me mandat 7-vjeçar?





Në një vit si prokurore e Përgjithshme Arta Marku do të mbahet mend gjatë jo se ka hapur dosje të bujshme apo mbyllur të tjera po aq të bujshme, por për konfliktin e ashpër që pati me dhjetë prokurorë të Krimeve të Rënda, që me një të rënë lapsit i transferoi dhe nisi procedime disiplinore. Dy nga urdhrat e saj janë rrëzuar dje nga Gjykata Administrative, duke e gjetur në shkelje kryeprokuroren e përkohshme në transferimin e dy prokurorëve Besim Hajdarmataj dhe Olsion Çela. Gjykata Administrative e cila ka shpallur si të pavlefshëm urdhrat e transferimit të prokurorëve që u firmosën nga Prokurorja e Përgjithshme e Përkohshme gjatë debatit për Shullazin. Në dy vendime të ndryshme, Gjykata Administrative çmon se urdhrat e transferimit të prokurorëve të Krimeve të Rënda duhet të ishin minimalisht të argumentuara. “Lidhur me kërkimin e paditësit për paligjshmëri të aktit administrativ objekt gjykimi, gjykata vlerëson se urdhri bie kundërshtim me nenin 59 të ligjit numër 96, 2016. Ai nuk përmban elementët e domosdoshëm të kërkuar nga ky ligj. Për këtë arsye ky akt duhet shfuqizuar”, argumentohet në vendimin e Gjykatës Administrative. Në këtë mënyrë i ka hapur rrugë rikthimit në Prokurorinë e Krimeve të Rënda të Hajdarmatajt dhe Çelës. Në këtë mënyrë kryeprokurores i rikthehen edhe një herë pas vendimet e marra, pasi në shumë raste ka kryer transferimin e prokurorëve si masë ndëshkuese, ndërsa njëkohësisht në dy raste ka urdhëruar edhe shkarkime. Në bazë të ligjit për prokurorinë (e ndryshuar) Prokurorja e Përgjithshme e Përkohshme nuk kishte atribute të forta vendimmarrëse, ndaj edhe lëvizjet çedonin në aspektin ligjor dhe të kompetencave.

Shullazi “transferoi” e penalizoi 10 prokurorë

Përplasja e fortë mes pjesës më të madhe të prokurorëve të krimeve të rënda ndodhi më 18 shtator të këtij viti, për çështjen e përfaqësimit në gjyq të dosjes së Emiljano Shullazit dhe anëtarëve të tjerë të grupit të tij. Prokurorët argumentuan se nuk kishte bazë ligjore që të detyroheshin për t’u përfshirë në short, kur kjo çështje ishte mbuluar më parë nga prokurorët Elisabeta Imeraj dhe Eneid Nakuçi. Prokurorja Imeraj ishte komanduar si kryeprokurore e Prokurorisë së Tiranës, ndërsa Nakuçi në rrethana ende të dyshimta paraqiti një raport mjekësor për gjashtë muaj. Për të zgjidhur “ngërçin” kryeprokurorja e Krimeve të Rënda Donika Prela urdhëroi vartësit e saj të viheshin në rresht dhe të përcaktohej me short kush prokuror do përfaqësonte dosjen e Shullazit në gjykatë. Të dhjetë prokurorët kundërshtuan në grup dhe duke u bazuar në rregulloren e brendshme saktësuan se nuk mund të detyroheshin të përfshiheshin në short, për aq kohë sa ligji ia lejonte që Imeraj të përfaqësonte krimet e rënda në gjykatë. Këto debate nxitën Prelën të thërriste kryeprokuroren Arta Marku, që duket se mbërriti e vendosur për të bërë raprezalje në këtë prokurori. “Më datë 19 Shtator 2018, grupi i 10 (dhjetë) prokurorëve u njoh me Njoftimin e Prokurores së Përgjithshme të Përkohshme, për nisjen e një procesi disiplinor kundër tyre vetëm nëpërmjet mediave. Njoftimi në fjalë është në kundërshtim me ligjin; Prokurori i Përgjithshëm nuk ka kompetenca për të nisur procedim disiplinor deri në krijimin e organeve të reja (Këshilli i Lartë i Prokurorisë), ndërkohë që vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr. 34, datë 10.04.2017, ka shfuqizuar nenet 101 e vijues të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. Ky ishte thelbi i reagimit të dhjetë prokurorëve të Krimeve të Rënda, ndërsa tre prej tyre Besim Hajdarmataj, Olsian Çela dhe Sonila Muhametaj u transferuan përkatësisht në Pogradec, Berat dhe Kukës, pjesa tjetër do kalonte me masa të tjera disiplinore. “Për të garantuar pavarësinë e magjistratëve dhe mbrojtjen nga presionet mbi punën e tyre, ligji në fjalë nuk lejon asnjë transferim apo komandim të magjistratëve pa pëlqimin e tyre”, thuhej në qëndrimin e prokurorëve. I menjëhershëm qe edhe qëndrimi i Arta Markut, që më shumë se të mbështetej në referimet ligjore, zgjodhi të jepte një deklaratë si “qytetare” e shqetësuar për luftën kundër krimit të organizuar. “Të dashur qytetarë, unë vërtet jam Prokurore e Përgjithshme e Përkohshme, por krimi i organizuar punon me kohë të plotë. Është në detyrimin tim ligjor që të marr masat e nevojshme për cilindo prokuror që refuzon pa asnjë shkak ligjor që të ushtrojë detyrën e tij”-deklaronte në atë kohë Marku. Tashmë dy nga tre prokurorët e transferuar kanë fituar përballjen gjyqësore me Markun dhe në këtë rast vendimi i gjykatës nuk mund të diskutohet dhe pritet t’i mbërrijë Këshillit të Lartë të Prokurorisë, që pritet të marrë vendimin për të rikthyer në pozicionet e mëparshme prokurorët Hajdarmataj dhe Çela.

Marku kaloi vettingun me rezerva

Prokurorja e Përgjithshme e Përkohshme Arta Marku që në ditën kur u paraqit në Parlament dhe mori postin me 69 vota të mazhorancës u anatemua nga opozita me pretendimin se qeveria dhe Parlamenti ishin në shkelje të kushtetutës. Kur u kapërcye faza e anatemimit politik Marku nisi të vepronte dhe që në ditët e para të punës filloi me pezullime nga detyra dhe transferime të prokurorëve në Krimet e Rënda dhe të rretheve. Kjo problematikë u diskutua edhe në momentin kur Arta Marku kaloi në procesin e vettingut. Ekspertët e Operacionit Ndërkombëtarë të Monitorimit (ONM) të vendosur pranë KPK-së (Komisionit të Pavarur të Kualifikimit) debatuan me avokaten që kishte zgjedhur Marku për ta përfaqësuar. Ata ngritën dyshimin për shkelje procedurale në dy dosje të hetuara nga Marku gjatë kohës kur ishte prokurore në Shkodër, por edhe për çështjen e transferimeve dhe pezullimit nga detyra të prokurorëve të ndryshëm. Në Fund Marku e kaloi procesin e vettingut, por më disa pikëpyetje në lidhje me aftësitë profesionale të saj. Pavarësisht skepticizmit, Marku mbetet ende një kandidate e mundshme për t’u zgjedhur si Prokurore e Përgjithshme me afat të plotë me mandate 7-vjeçar. Nuk dihet nëse vendimi i fundit i Gjykatës Administrative do të merret ose jo në konsideratë për vijimin e karrierës së Markut dhe synimit të saj për të qenë në krye të Prokurorisë së Përgjithshme me mandat të plotë.