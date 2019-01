“Unë jam Eskobari i madh”, gazetari tregon bisedën me Balilin…

Gazetari Artan Hoxha pak orë para vetëdorëzimit të të shumëkërkuarit, Klement Balilit, ka zhvilluar një intervistë me të.



Hoxha ka treguar detajet e operacionit të dorëzimit të Balilit në Polici nga Delvina në Tiranë.

Në intervistën e tij në Report TV, Hoxha u shpreh se arrestimi i tij është një ngjarje e madhe pasi ai ishte më i kërkuari dhe se përmendjen në çdo deklaratë të Ambasadës Amerikane.

“Kam parë që kanë folur personalitetet më të larta të vendit. Është ngjarje e jashtëzakonshme pasi ai kërkohej për më shumë se dy vite. Përmendej në çdo deklaratë të Ambasadës Amerikane, është edhe numri 1 i listës së më të kërkuarve. Në intervistën tonë ai shpjegon rrethanat se përse i shmanget arrestimit dhe sqaron edhe pse ka zgjedhur atë rrugë. Të gjithë e akuzonin njëri-tjetrin për të. Kam shkuar natën, as unë nuk e di se ku e kam bërë ekzaktësisht intervistën. Imazhi i tij kishte ndryshuar, kjo e kishte ndihmuar duke e bërë shumë të vështirë që të kapej. Dështuan 16 operacione për kapjen e tij. Unë e kam pyetur si ka mundur tú mbijetonte kaq shumë operacioneve. Por pas një kohë kaq të gjatë kërkimi dhe operacionesh të dështuara. Me një aftësi të pazakonte arriti t’u mbijetonte. Momentin që e takova më tha unë jam Éscobari’ i madh, që ti vazhdimisht ke folur dhe ju më keni bërë. Unë do të marr një vendim, tha.. Para kamerës Balili ishte… edhe snajperin nuk e kishte aq frikë sa kamerën. Kjo ishte intervista e dytë. Intervistën do të japim në ditët në vijim. Ai ka dhënë përgjigjet e veta, sipas asaj që i mendon ai. Ai flet edhe për akuzat për lidhje me politikën, flet se edhe kë kryeministër ka takuar. Ai ka dhënë se do të dorëzohet kur të dërgohet dosja në gjykatë.”