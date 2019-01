Ulen temperaturat, bie borë edhe në Sarandë

Sot moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira në zonat malore ku në juglindje nuk do të mungojnë reshje bore.





Era do të jetë me drejtim Verilindje me shpejtësi 15-20 m/sek në bregdet.

Valëzimi do të jetë i forcës 5 me lartësi vale 1,5 në detet Adriatik dhe Jon.

Temperaturat do të vijojnë me rënie.

Mëngjesin e sotëm temperaturat shënuan -2 gradë celcius në qytetin bregdetar të Sarandës, duke sjellë edhe reshjet e para të dëborës.

Në Sarandë për herë të fundit ka rënë dëborë në janar të vitit 2017.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore -12/-3°C

Zonat e ulëta -8/6°C

Zonat bregdetare -2/7°C