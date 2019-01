Tronditet Vlora, atentat anëtarit të bandës Llanaj, ja kush është Mikel Mehmeti

Rikthehen përplasjet e bandave kriminale në Vlorë. 41- vjeçarit Mikel Mehmeti i është bërë atentat në lagjen Pavarësia. Dy persona me motorr kanë qëlluar makinën me të cilën lëvizte Mikel Mehmeti. Nga të shtënat me pistoletë 31-vjeçari është plagosur rëndë pasi ka marrë 3 plumba në gjoks, mushkëri dhe në bark.

Makina me të cilën lëvizte 41-vjeçari është goditur 5 herë, ndërkohë që në vendin e ngjarjes janë gjetur 7 gëzhoja. Burime të “Mapo” nga Policia e Vlorës bënë me dije se në atentat kanë marrë pjesë 3 persona, ku njëri prej tyre priste autorët me makinë në periferi të Vlorës. Makina është gjetur e djegur nga Policia.

Anëtari i bandës së Llanajve

Mikel Mehmeti njihet në Vlorë si anëtar i bandës së Llanajve. Mehmeti është me orgjinë nga Selenica dhe sipas Policisë është mik i familjes Llanaj. Gjithashtu Mikel Mehmeti është i përfshirë në Masakrën e Çoles pak vite më parë ku humbën jetën 3 persona.

Mikel Mehmeti njihej edhe si mik i Edison Harizajt të vrarë pak kohë më parë në Durrës.

Rruga e krimeve

Lagja Pavarësia ku ndodhi atentati njihet si “Rruga e vrasjeve” për shkak se ka ndodhur disa vrasje e plagosje. Pak muaj më parë në këtë zonë Vasil Devishaj në të njëjtën zonë./gazetamapo.al/