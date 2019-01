Londër/ E therën përpara udhëtarëve, ç’ndodhi në ‘Trenin e gjakosur’…

Një komutator është therur për vdekje përpara udhëtarëve në një tren në Londër. Sipas hetimeve të kryera dyshohet se viktima është i moshës rreth 50 vjeç. Mësohet se ngjarja ka ndodhur në trenin hekurudhor të Jugut Perëndimor pranë Horsley rreth orës 1:15 të drekës.





Dëshimtarët të tronditur nga pamjet shokuese që kanë parë teksa viktima është therur me një thikë të madhe, thanë se kaosi u shkaktua pas një lufte të egër mes dy burrave. Sipas dëshmitarëve ata fillimisht kanë hedhur fjalë ndaj njëri tjetrit deri sa sulmuesi e vrau viktimën dhe e zhyti atë në gjakun e tij.

Disa prej udhëtarëve të tjerë treguan se shoferi dhe fatorino i trenit luftuan me shpirt për ta shpëtuar viktimën përpara se të mbërrinte ambulance në vendngjarje por ishte e pamundur. Policia ka nisur hetimet në lidhje me ngjarjen e rëndë. Raportohet se ende nuk ka asnjë të arrestuar lidhur me ngjarjen./thesun.co.uk/