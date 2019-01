Tre viktima vetëm sot nga i ftohti në Shqipëri, gazetari: Bilanc i mjerimit

Dy burra humbën jetën në Pogradec e Shkodër në përpjekje për t’u siguruar bukën e gojës familjeve në këto ditë të ftohta, ndërsa vendi është përfshirë nga reshjet e dëborës, ndërsa në Durrës viktimë mbeti një i pastrehë.

Tragjike është historia e Ajet Zikollarit nga Selca, i cili u gjet i ngrirë ndërsa kishte dalë të blinte ushqime për familjen. Ai u gjet i ngrirë pasi në shtëpinë e tij u kthye vetëm gomari i ngarkuar.

Moti i keq shkaktoi një viktimë edhe në qytetin bregdetar të Durrësit. Një i pastrehë i identifikuar si Viktor Dhima u gjet i pajetë në lagjen 4. Ndërsa në Shkodër një 57 vjeçar u gjet i vdekur në ditën e parë të punës së roje në zyrat e qendrës së Formimit Profesional.

Gazetari Klodian Tomorri thotë se kjo situatë tregon mjerimin e vendit.

STATUSI

Vetem sot, ne Shqiperi, kane humbur jeten 3 veta nga i ftohti. Nese u shtohen dhe ata qe kane vdekur qe nga dita e pare kur filloi vala e te ftohtit, behen gati 10 viktima. Ky eshte bilanc lufte, qe ndodh vetem ketu.

Ka nje te dhene shume te frikshme per ate qe po ndodh ketu. Numri i viktimave qe kane humbur jeten nga i ftohti ne Shqiperi gjate ketij fillimviti eshte me i madh se sa ai atyre qe kane vdekur ne te gjithe Europen. Dhe Shqiperia ka vetem 0.4 per qind te popullsise se Europes.

Ky nuk eshte vendi me i ftohte i botes, as i Europes. Madje edhe ne vendet fqinje ne veri, qe kane ekonomi te ngjashme me tonen ben shume me teper ftohte se ketu. Por serbet nuk vdesin nga i ftohti. As kroatet dhe malazezet. Vdesin shqiptaret sepse nuk ngrohen dot.

Te ngrohurit eshte bere kaq i shtrenjte ketu sa qe shumica e familjeve nuk e perballojne dot. Dhe nuk behet fjale per luks, por nje nevoje fizike baze per te mbijetuar.

Sot Shqiperia con femijet ne shkolla pa ngrohje, te semuret ne spitale dhe qendra shendetesore dridhen nga te ftohtit. Ky eshte mjerim, qe mund ta gjesh vetem ne vendet e botes se trete, por askund tjeter neper Europe.

Kur bota po pergatitet te coje njeriun ne Mars, shqiptaret vdesin nga i ftohti, madje me keq se 100 vjet me pare. Trishtim. Dhe ne rrime e flasim per deficitin, buxhetin, arritjet e reformave.