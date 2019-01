“Ti themi Veliajt të të japë kredi të butë”, Ermal Mamaqi bën ironi me kryeministrin…

Kryeministri Edi Rama i ftuar në “Xing me Ermalin” ka rënë ‘pre’ e disa ngacmimeve nga moderatori Ermal Mamaqi. Të shumta janë diskutimet për shtëpinë e kryeministrit në Surrel dhe shpesh herë quhen si ‘Saraje’ jo vetëm nga personat e thjeshtë në rrjete sociale por dhe nga politikanët opozitarë.





Ermali:Kam disa foto të shtëpisë tënde nga brenda, krevatin e kishe të pa rregulluar. Do i them Erion Veliajt të të shtojë në listën e personave me ndihmë sociale. Po më vjen keq për ty.

Rama: A do ta ndaloni ktë muhabetin e shtëpisë time. Ju mund të mendoni se jetoj atje për të fshehur që kam disa shtëpi të tjera.

Ermali: Nga këto foto dukesh sikur je në pikë të hallit, shihe si magazinë ngjan, sikur je për ndihmë sociale. T’i themi Veliajt të të japë ndonjë kredi të butë.

Ermali: A ka të drejtë Sali Berisha kur të thotë që ti gënjen se lekët e shtëpisë i ke bërë në Emigracion?

Edi Rama: Kjo është një shpifje. Nuk e kam thënë kështu./mapo.al/