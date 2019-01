Të shtëna me armë zjarri drejt një makine në Vlorë, dy të plagosur, njëri në gjendje të rëndë…

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e sotme në qytetin e Vlorës, ku si pasojë e të shtënave me armë, kanë mbetur të plagosur dy persona.

Sipas informacioneve të para, ngjarja ka ndodhur në rrugën “Gjergj Araniti”, ku persona të pa identifikuar kanë qëlluar drejt një makine “Audi A3”, me targa AA 653 VC.

Bëhet me dije se të plagosurit janë nisur me urgjencë drejt spitalit, ndërsa ende nuk dihet identiteti i tyre. Po ashtu mësohet se vetëm në derën e parë është qëlluar me 10 plumba, ndërsa dyshohet se objekti i atentatit ka qenë drejtuesi i automjetit. Të njëjtat burime thonë se dyshohet se kanë qenë dy persona me motor, të cilët kanë qëlluar me breshëri automatiku, e më pas janë larguar.

Mësohet se një nga të plagosurit është në gjendje të rënë në sallën e operacionit në Spitalin e Vlorës, dhe ai është shoferi Mikel Mehmetaj nga Selenica, rreth të 40-ave dhe kishte pak që ishte kthyer nga emigrimi. Ai ka marr disa plumba veç të tjerave edhe në kraharor dhe ndodhet në gjendje të rëndë.

Policia ka shkuar në vendin e ngjarjes dhe po punon për zbardhjen e saj./faxweb/