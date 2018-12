Sulmet pas emërimit si zv.kryeministër, Braçe ndan dedikimin

Pas emërimit në postin e zv.kryeministrit, deputeti socialist Erion Braçe është përballur me kritika nga më të ndryshmet. Por, Braçe ka zbuluar se ka edhe miq që i dalin në mbrojtje.





Përmes një postimi në rrjetin social ‘Instagram’, teksa ndan dedikimin për të, falënderon edhe autoren e postimit, e cila si duket është një nga mikeshat e tij më të mira.

“#TEDUASHUME DIANË!

Per ate qe je, mendjen e hapur e te bukur!

Te jam mirnjohes per sakrificat e tua dhe familjes tende ne ditet tona me te veshtira, per Ne, edhe per mua!”, shkruan ai

(BalkanWeb)