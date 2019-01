“Studentët”/ Gjiknuri e ministrja e re takojnë pedagogët e Inxhinierisë

Ministri në ikje i Infrastrukturës dhe Energjisë, Damian Gjiknuri, dhe zëvendësuesja e tij Belinda Balluku, ishin sot të një pranishëm në një takim me pedagogë të Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit.





Përmes një postimi në Twitter, Gjiknuri shkruan se u dialogua me një grup profesorësh me synim vënien në jetë të një strategjie e plani masash që thellojnë ndërveprimin mes fakultetit, studentëve dhe institucioneve të fushës së mbulimit të infrastrukturës e energjisë.

Krahas disa fotove nga takimi, Gjiknuri shkruan: “Në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit ku bashkë me Belindën dislokuam me një grup profesorësh me synim vënien në jetë të një strategjie e plani masash që thellojnë ndërveprimin mes fakultetit, studentëve dhe institucioneve të fushës së mbulimit të infrastrukturës e energjisë”./BW/