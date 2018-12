‘Shtriga kuq e zi’: Kush është Belinda Belluku që zëvendëson Gjiknurin

Edi Rama ka shkarkuar shtatë ministra të qeverisë, mes tyre edhe zëvendëskryeministren Senida Mesi.





Ministrat që u larguan:

Senida Mesi, Zv.kryeministre

Arben Ahmetaj, Ministri i Financave

Damian Gjiknuri, Ministër i Infrastrukturës

Ditmir Bushati, Ministër i Jashtme

Lindita Nikolla, Ministrja e Arsimit

Niko Peleshi, Ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Mirela Kumbaro, Ministre e Kulturës

Ministrat që i zëvendësuan:

Erion Braçe, Zv.Kryeministër

Besa Shahini, ministre e re e Arsimit

Gent Caka, ministër i Punëve të Jashtme

Anila Denaj, Ministre e Financave dhe Ekonomisë

Blendi Çuçi, Ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Eduard Shalsi, Ministër i Sipërmarrjes dhe Biznesit

Elva Margariti, Ministre e Kulturës

Elisa Spiropali, ministre për Marrëdhëniet me Parlamentin

Belinda Balluku, Ministre e Infrastrukturës

Më shumë është komentuar largimi i Arben Ahmetajt dhe Damian Gjiknurit. Ky i fundit është vënë në shënjestër të sulmeve të opozitës. Tashmë ai do zëvendësohet nga Belinda Balluku. Rama tha se kur bie fjala për Ballukun, nuk ka komente.

Para tre muajsh, ceremoninë e inaugurimit të linjës “Air Albania”, Kryeministri Edi Rama e mbylli me një batutë për drejtoreshën e Aviacionit Civil, Belinda Balluku, të cilën e quajti si “Shtriga e kuq e zi të Aviacionit”. Balluku është ish-bashkëshortja e gazetarit të njohur Sokol Balla dhe ka punuar me Kryeministrin Rama si drejtoreshë e kabinetit në Bashkinë e Tiranës.

“Faleminderit nga zemra të gjithë atyre që e bënë të mundur realizmin e kësaj ëndrre me vetëdijen e plotë që kjo ëndërr tani kërkon të mbahet gjallë dhe të bëhet fuqia tërheqëse e garancia e të gjithë shqiptarëve që do duan të fluturojnë në shtëpinë kuq e zi të ajrit dhe mbi të gjitha një falënderim shumë të veçantë për folësen e parë të këtij eventi, Belindën, “shtrigën” tonë kuq e zi të aviacionit, që ka bërë çka duhej me një profesionalizëm dhe me një vullnet e pasion pa të cilin s’do ishim këtu sot,” tha Rama.