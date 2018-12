“S’e prisja të bëhesha ministre”, flet Spiropali: Ja kush vendosi…

Deputetja e Partisë Socialiste, Elisa Spiropali ka shprehur habinë e saj lidhur me faktin se është emëruar ministre për Marrëdhëniet me Parlamentin.





Spiropali tregoi në emisionin “Java” se kryeministri u konsultua me shumë persona për ndryshimet në qeveri, por emrat e ministrave të rinj i vendosi vetë.

Kur u pyet nëse e dinte në mëngjes çfarë do të ndodhte me qeverinë, Spiropali u shpreh: “Nuk e dija as unë as persona të tjerë besoj. Mund të quhet një diskrecion i kryeministrit pasi është konsultuar me shumë, emrat i vendosi Rama. Kur ju më telefonuat unë isha në makinë duke shkuar në Asamble nuk e kisha këtë dijeni”.