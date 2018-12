‘Se për pak harrova, shkarkohet edhe Lulzim Basha’, Rama bën ironi me kryedemokratin pas…

Pak pas mbledhjes me ministrat e larguar dhe anëtarët më të rinj të kabinetit qeveritar, kryeministri Edi Rama, nuk ka kursyer as ironinë me kryedemokratin, Lulzim Basha.





Përmes një postimi në Instagram, Rama publikon një meme që flet për shkarkimin e kreut të opozitës. Krahas saj kryeministri shkruan ‘largqoftë’ ndërsa e shoqëron me emoji.

Ndryshimet në kabinetin qeveritar

1. Besa Shahini në vend të Lindita Nikollës

2. Anila Denaj në vend të Arben Ahmetaj

3. Genti Caka në vend të Ditmir Bushatit

4. Bledi Çuçi në vend të Niko Peleshit

5. Elva Margariti në vend të Mirela Kumbaros

6. Eduard Shalsi në vend të Sonila Qatos

7. Elisa Spiropali, Ministre për Marrëdhënie me Parlamentin

8. Belinda Balluku, Ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë në vend të Damian Gjiknurit

9. Erion Braçe zv/kryeministër i ri në vend te Senida Mesit