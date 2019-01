Rudina Dembecaj: Vetëm për këtë arsye do e ftoja Agron Llakajn në studio

Aktorja dhe moderatorja e emisionit “Mos i fol shoferit”, Rudina Dembacaj ka qenë shumë e komentuar për sherrin me Agron Llakaj me të cilin nuk flet më.

Rudina ishte e ftuar sot në “Thumb”, ku gjatë intervistës Aulona dhe Fatma e pyetën nëse do e ftonte Agronin në emision.

“Jo nuk do e bëja këtë strategji se nuk luhen miliona euro dhe të shkel mbi personalitetin tim. As për miliona euro nuk do shkelja mbi personalitetin tim. Sepse kam një kokë “maloku”, mund ta kem gabim po kështu jam brumosur. Nëse do ishte për një boom suksesi që të rrija pastaj për gjithë jetën time, do e bëja por shumë e vështirë”, u shpreh Rudina./syri/