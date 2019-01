Rrëzimi i pamëshirshëm i kryegjyqtarëve në rrethe

Alltun Çela u shkarkua nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit pasi iu zbuluan probleme në të tria kriteret e rivlerësimit. Për kryetarin e Gjykatës së Shkodrës, DSIK dyshon për korrupsion pasiv.





Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njoftoi të martën shkarkimin nga detyra të kreut të Gjykatës së Rrethit Sarandë Alltun Çela. Në një sallë të mbushur me familjarë të gjykatësit të shkarkuar, kryesuesja e trupës gjykuese Pamela Qirko bëri me dije se Çela shkarkohej nga detyra pas hetimit të thelluar në të tria kriteret. Njoftimi i vendimit u shoqërua me reagime emocionale nga të pranishmit. Çela nuk komentoi vendimin. Gjatë seancës dëgjimore më 4 janar, relatorja Genta Tafa vuri në dukje një sërë problemesh që Komisioni kishte gjetur gjatë hetimit të dosjes së Çelës.

Vlerësimet për Çelën

Sipas relatores hetimi i thelluar i KPK-së, kishte konstatuar probleme të shumta me deklarimet e tij periodike të pasurisë dhe deklaratën veting. Po ashtu DSIK dorëzoi një raport negativ për gjyqtarin Çela, duke nënvizuar se ky i fundit nuk është ‘i përshtatshëm’ për t’u konfirmuar në detyrë. Relatorja bëri me dije se raporti i DSIK-së ishte konfirmuar edhe nga hetimet e komisionit. Ndërkohë edhe vlerësimi i KLD-së për profesionalizmin e subjektit e cilësoi atë ‘nën mesatar’. Çela u shortua si subjekt i procesit të rivlerësimit në 15 janar 2018, për shkak të funksionit të tij në krye të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë. Gjatë seancës dëgjimore u tha se ndaj gjyqtarit Çela ishin regjistruar një numër denoncimesh nga shtetas të ndryshëm, pjesë e të cilave janë vlerësuar të besueshme nga trupa gjykuese e KPK-së dhe për të cilat subjektit i është kaluar barra e provës. Gjatë fjalës së tij në seancë dëgjimore, Çela ka tentuar të shpjegojë disa nga paqartësitë në lidhje me pasurinë e tij dhe ka kundërshtuar raportin e DSIK-së mbi pastërtinë e figurës, duke nënvizuar se ai nuk përmban prova. Ai ngriti pretendim se KPK kishte bërë një lapsus, pasi sipas tij KLD e kishte vlerësuar me notë mesatare – për sa i përket aftësive profesionale dhe jo nën mesatare.

Arben Zefi, dyshim për korrupsion

Vettingu ka detyruar këtë të martë të ulet në “karrigen e nxehtë” përpara trupës së Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, kryetarin e Gjykatës së Shkodrës, Arben Zefi. Trupa e komisionerëve përbëhet nga Fildes Shuli, Etleda Çiftja dhe Roland Ilia. Sa i përket relatimit të KPK-së, Zefi ka qenë bashkëpunues gjatë hetimit administrativ. Raporti i ILDKPKI-së, ndërkohë, thotë se ka deklarim të saktë, burime financiare të ligjshme dhe nuk ka fshehje apo deklarim të rremë. Megjithatë, në deklaratat e vettingut nuk është dhënë vlera e mjeteve të disponuara prej tij. Gjithashtu, subjekti nuk ka deklaruar dhënien e shumës prej 50 mijë eurosh një shoqërie dhe përfitimin e pasurive të paluajtshme prej saj. KPK konstaton se subjekti ka deklarim të pamjaftueshëm lidhur me shoqërinë tregtare SMO. Ai ka qenë në konflikt interesi, pasi ka shqyrtuar një padi të shoqërisë SMO teksa ishte në marrëdhënie kontraktore me të. KPK ka verifikuar gjithashtu se subjekti Arben Zefi ka kontakte të papërshtatshme dhe është përfshirë në afera korruptive. Edhe raporti i DSIK-së thotë se disponohen të dhënat ku subjekti përfshihet në korrupsion pasiv si gjyqtar në disa procese në Shkodër, si dhe ka kontakte me persona të papërshtatshëm. Ai dyshohet se është përfshirë në përpjekjen e lirimit të një personi kundrejt një shume financiare. DSIK-ja vlerëson në fund se ai është i papërshtatshëm për sistemin.