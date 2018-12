Reshje shiu dhe bore? Si do të jetë moti nesër në ditën e Krishtlindjeve…

Gadishulli i Ballkanit po ndikohet nga qarkullimi i masave ajrore me origjinë Mesdhetare të paqëndrueshme, cilat do të kushtëzojnë mot me reshje shiu në territorin e Shqipërisë.





E Hënë 24 Dhjetor 2018

Fillimi i javës dt 24 Dhjetor 2018 moti do të jetë me vranësira mesatare deri të dendura në Veriperëndim ku do të ketë rreshje shiu , ndërsa Jugu dhe zona lindore do të jetë me kthjellime dhe vranësira. Era do të jetë me drejtim Jugperëndim (NW) me shpejtësi 8 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 3 ballë me lartësi vale 1,0 në det të hapur.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 4/10°C

Zonat e ulëta 2/17°C

Zonat bregdetare 8/17°C

E Martë 25 Dhjetor 2018

Dita e Martë dt 25 Dhjetor 2018 moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira mesatare deri të dendura në Verilindje dhe juglindje ku do të ketë rreshje të pakta bore në orët e para të mëngjesit. Era do të jetë me drejtim Verilindje (NE) me shpejtësi 15-20 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 3 ballë me lartësi vale 1,0 në det të hapur. Temperaturat do të pësojnë rënie.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore -6/4°C

Zonat e ulëta 3/11C

Zonat bregdetare 5/12°C