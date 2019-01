Rama: Meta është katandisur në çizme rezervë e Monikës

Kryeministri Edi Rama reagoi sërish me gjuhë të ashpër ndaj presidentit Ilir Meta. Kreu i ekzekutivit thotë se kreu i shtetit është katandisur në në çizme rezervë të kryetares së LSI.





“Mos prisni të merrem më me një pengmarrës të Kushtetutës në zyrën e Presidentit, i cili është katandisur në çizme rezervë e Doktorreshës së Shkencave. Gjykata e re Kushtetuese do t’i japë fund kësaj maskarade, ndërsa vëmendja jonë do jetë e gjitha tek njerëzit e zero tek çizmet,” shkruan Rama në Twitter.