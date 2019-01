Rama: Mbështes Senatin e UT, t’i garantohet mësimi shumicës

Kryeministri Edi Rama thotë se mbështet deklaratën e Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës për t’i garantuar shumicës së studentëve mësimin që po pengohet sipas tij brutalisht.

Përmes një postimi në Twitter, Rama thotë se kërkesat e studentëve do të përmbushen sipas planit të publikuar dhe do shkohet përtej tyre.

Statusi i Ramës në Twitter:

Përshëndes deklaratën e Senatit Akademik të UT.Uroj që t’i garantohet mësimi një orë e më parë shumicës që po pengohet brutalisht.Kërkesat do të përmbushen sipas planit të publikuar dhe po shkojmë shumë përtej tyre.Dialogu e bashkëpunimi me universitetet do thellohet #MeStudentët

Deklarata e Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës: