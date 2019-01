Qeveria franceze, plan për kanalin e La Manshit

Qeveria e Francës ka përgatitur një plan veprimi për reduktimin e emigracionit të paligjshëm përmes Kanalit të La Manshit drejt Britanisë së Madhe. Së pari Franca do të forcojë kontrollet në porte dhe zonat bregdetare.





Për këtë do të sensibilizohen edhe rojet në porte dhe qendrat e marrjes me qira të varkave, ka thënë ministri i Punëve të Brendshme të Francës, Christophe Castaner në Paris. Përveç kësaj do të zgjerohet lufta kundër bandave të kontrabandistëve.