‘Pushka’ e Metës, ‘topi’ i Ramës: Si e shohin gazetarët vetëdorëzimin e Balilit

Pse ishte kaq i vështirë arrestimi i Klement Balilit? A është ai vërtet Eskobari i Ballkanit dhe çfarë e bindi të dorëzohej? Dy nga gazetarët e njohur në vend, Basir Çollaku dhe Ferdinand Dervishi kanë komentuar nga studio të ndryshme lajmin e vetëdorëzimit.

Gazetari Basir Çollaku, i ftuar në “A2 Debat” beson se Balili nuk vendosi krejt papritur të dorëzohej, por duhet të ketë arritur një marrëveshje, dhe kjo jo me autoritetet shqiptare.

“Ai nuk do ta kryejë dënimin në Greqi, sepse nuk kemi marrëveshje ekstradimi. Do ta kryejë këtë dënim këtu dhe duhet t’i jenë bërë privilegje”, tha Çollaku. “Informacionet që ai ka duhet t’ia ketë dhënë pikërisht atyre autoriteteve që kanë tagra dhe potencial për të bërë marrëveshje. Dhe kjo nuk është qeveria shqiptare. Nëse ka një marrëveshje, për të thënë kush janë punëtorët dhe bashkëpunëtorët, ai nuk ka bërë trafik i vetëm, nuk ka marrë miliona euro i vetëm”.

Kurse Ferdinand Dervishi tha në studion e ABC News se vetëdorëzimi ka ardhur në një moment kur “pushka” e Metës po qëllon ndaj “topit” të Ramës. Dorëzimin e Balilit gazetari e ka lexuar në bazë të zhvillimeve më të fundit.

“Në vitin 2013 në kohën kur LSI dhe PS ishin në pushtet e morën dhe e bënë funksionar shtetëror. Puna mbase dhe e fuqizoi dhe ai pas postit filloi të bënte sërish punën që ai dinte të bënte më së miri. Më pas i plasi historia në Greqi dhe në Ballkan. Në këtë moment ai u shpall në kërkim ku pati edhe akuza për dekonspiracion të aksionit për kapjen e tij. Më pas politika u fut në mes, që është emëruar nga Haxhinasto, ish-ministër i Transportit dhe se është emëruar nga Meta. Erdhi momenti që Ambasada Amerikane këmbëngulte për arrestimin e tij. Presioni ishte aq i madh sa u detyrua dhe Meta që të kishte iniciativa për kapjen e tij. Në pamje të parë u prishën marrëdhëniet e Metës me Balilin. Pas 4 vitësh PS mori pushtetin për vete dhe LSI mbeti në opozitë. Tani kemi kemi arritur në majë të problemit. Meta po e shikon Presidencën si pushkë që t’i bie topit të madh të Ramës. Në këtë moment më e keqja që mund të jetë është garancia i është dhënë që ai t’i bjerë politikisht dikujt. Nëse ai do të shfaqet si i penduar i drejtësisë ky version mund të jëtë më i qëndrueshëm”.

Më tej gazetari ka komentuar duke u shprehu se më qe keqja që mund t’i ndodhë Balilit është dënimi me pak vite burg dhe më e mira lirimi i tij.

“Por kur thuhet dorëzim apo vetëdorëzin e vetmja mundësi që ka Policia e Shtetit është që thotë se ne ia ngushtuam aq shumë saqë ai nuk kishte nga t’ia mbante dhe ngriti duart përpjetë. Ka pasur kohën e duhur nga dhjetori e deri më tani ku me anë të avokatit dhe në konsultë me avokatin të mësonte se çfarë ai rrezikonte. Avokati i vet sot ka pasur një prononcim dhe foli për letërporosinë e ardhur nga Greqia dhe për hetimet që sipas tij janë drejt përfundimit për çështjen në fjalë. Kjo deklaratë duhet të lexohet në dy drejtime: Kjo do të thotë se ato prova që janë për të, në rastin më të keq ai mund të donohet me pak vjet, që i është dhënë garanci nga avokati i tij. Dhe e dyta, në rastin më të mirë ai mund të lihet i lirë”.