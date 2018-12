PS ndez motorët e fushatës, ja kur do zbulohen kandidaturat

Asambleja Kombëtare do të vendosë ngritjen e shhtabeve elektorale të të gjitha niveleve, në të 61 bashkitë e vendit. Periudha shtator-dhjetor 2018 shërbeu për zgjedhjen e koordinatorëve elektoralë në të gjithë vendin, shkruan Panorama.





Asambleja Kombëtare e shtatorit vendosi ngritjen e strukturave koordinuese elektorale në qarqe, bashki, ZAZ, njësi administrative dhe në organizata socialiste, ku kërkohej dhe caktimi i koordinatorëve elektoralë. Sipas vendimit të miratuar, pranë çdo qarku ngrihet Këshilli Koordinues i partisë në qark, i cili duhet të organizojë dhe monitorojë punën për ngritjen e strukturave koordinuese elektorale të të gjitha niveleve.

Brenda datës 30 shtator 2018, Këshilli Koordinues duhet të caktonte koordinatorët elektoralë të organizimit digjital, të emigracionit, të Forumit të Grave Socialiste, të Forumit Rinor Socialist në shkallë qarku sipas propozimeve të ardhura nga drejtuesi politik i qarkut. Vendimi i Asamblesë ka përcaktuar dhe kriteret që duhet të përmbushë kandidati koordinator.

Asambleja kishte përcaktuar që kandidati nuk duhet të ketë qenë i dënuar për kryerjen e një vepre penale dhe të mos jetë nën hetim nga organet ligjzbatuese; të ketë integritet të lartë moral dhe profesional si dhe të transmetojë etikë në sjellje; të jetë figurë e njohur shoqërore në zonën përkatëse, të ketë njohje të mirë të komunitetit (kulturës, njohjes së familjeve, fiseve, përkatësive fetare, etnike etj.); të ketë aftësi komunikuese në transmetimin e bindjeve të tij; koordinatori mund edhe të mos jetë anëtar i partisë etj.

Ja kur do t’i zyrtarizojë PS-ja kandidatët për bashkiakë

Në fund të muajit mars, Partia Socialiste do të mbledhë një kongres paraelektoral, ku do të shpallen zyrtarisht dhe kandidatët e saj për kryetarë në 61 bashkitë e vendit.

Tre muaj para zgjedhjeve dhe dy muaj para hapjes së fushatës elektorale, shqiptarët do të mësojnë se për cilët do të votojnë. Por edhe pse pjesa më e madhe e kandidatëve për kryebashkiakë do të kenë nisur nga fushata zgjedhore dhe puna në terren me shtabet elektorale, për disa të tjera pikëpyetjet do të vazhdojnë deri në kongres.

Pritet që për disa bashki të ketë dilema deri në fund, nëse do të ketë rikandidime apo jo të kryetarëve aktualë, njëkohësisht dhe presionet nga baza socialiste drejt qendrës së saj. Ende Partia Socialiste nuk ka sqaruar se kur nis numërimi i mandateve të bashkiakëve të saj, disa prej të cilëve kanë tri mandate dhe nëse ata do të mund të rikandidojnë për një tjetër mandat.

Socialistët janë shprehur se rikandidimi i kryetarëve aktualë të bashkive që drejtohen prej tyre do të varet shumë dhe nga rezultati i ballafaqimeve para publikut, ku do të analizohet performanca e administratës që ata kanë drejtuar dhe realizimi i premtimeve të tyre elektorale.