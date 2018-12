‘Populli kërkon shpalljen e Monarkisë me Ahmet Zogun Mbret’

-SI U PROKLAMUE AHMET ZOGU MBRET I SHQIPTARËVE.





Nga Veli Haklaj

Veprimi qeveritar

Nisur nga problemet e evidentuara, më 30 qershor 1928, ministri i Brendshëm Kostaq Kotta, u dërgoi një telegram shifër të gjitha prefekturave ku u lutej që “në marrëveshje me njerëzit besnikë të Qeverisë të përpiqeni energjikisht që zgjedhësit e dytë që do zgjidhen për Misat e Asamblesë të jenë të gjithë proqeveritarë”.

Kurse me dy qarkore të njëpasnjëshme të datës 28 korrik 1928 Ministria e Brendshme njoftonte të gjitha prefekturat mbi dëshirën e shfaqun nga Trupi Ministruer për sa i përket zgjedhjes së misavet të Asamblesë Kushtetuese. Në qarkoren e parë ishin shënuar një nga një personat që duhej të merrnin pjesë në Asamble prej qarkut të asaj Prefekture, kurse në qarkoren e dytë ministri i Brendshëm K.Kotta u kërkonte prefektëve të qarqeve:

“Të studiohen me kujdes të plotë emnat e kandidatëve të sipërfolun dhe pa i dhân shkak asnjë lajthimi mâ të vogël të merren masat e nevojshme që ata kandidat të votohen në grup. Masat që duhen marrë të përgatiten e të aplikohen menjëherë, që kështu përfundimi i tyne pozitiv me domosdo në kohën e votimit të jet vu në vepër. Nënprefekturave që ju mvaren t’u jepen instruksione të preme përsa i përket mbarimit të kësaj vepre tue iu kujtue atyne se mâ e vogla neglizhencë do të tregoj moszotësinë e tyne në barren që shteti ju ka besue me ju ngarkue dhe kjo ka më shkaktue marrjen e masave mâ të rënda kundra tyne. Me të marrunin e këtij urdhni, në një anë do të siguroni që votimi të bâhet siç u tregue sipër për kandidatët e Qeverisë dhe në anën tjetër do të ftoni çdo kandidat të vej kandidaturën e vet ose me anën e zgjedhësve të dytë siç përshkruhet e tregohet në ligjin e zgjedhjeve. Ligji i zgjedhësve duhet studiue mirë dhe në datën që caktohet në të vumja e kandidaturave duhet t’jet e kryeme. Presim prej energjisë së zotërisë suej zbatimin pikërisht të këtij urdhni, i cili Shtetit tonë ka me i sigurue lulzim e baza të shëndosha”.

Në vijim të komunikimit, me qarkoren e datës 3 gusht 1928 Ministria e Brendshme u kërkoi të gjitha prefekturave që të lajmëronin nëse përveç kandidaturave të Qeverisë a kishte vu kush tjetër kandidaturën. Nëse po, duhej të tregonin emrat e tyre. Nga përgjigjet e ardhura rezultonte se: në Qarkun e Dibrës, kandidaturën e zotni Kolë Mjedës e vunë një grup zgjedhës të parë, të cilët kishin paguar edhe taksën përkatëse; në Qarkun e Korçës u vu edhe kandidatura e zotni Ibrahim Sejfullahut nga zgjedhësit e dytë dhe po punohej që ai të jepte vetë dorëheqjen; në Qarkun e Elbasanit vuri kandidaturën Qazim Durmishi, por prefekti kishte dhënë mjaft instruksione për të mos u cenuar grupi qeveritar; kurse në Qarkun e Beratit vuri kandidaturën Zoi Xoxa.

Sigurisht që, pas kryerjes së votimit të zgjedhësve të dytë, rezultoi fitore e plotë e kandidaturave të qeverisë në të gjitha qarqet e vendit. Zgjedhjet u zhvilluan me qetësi, pa incidente dhe sipas instruksioneve qeveritare. Siç duket, devijim nga këto instruksione kishte patur vetëm në Nënprefekturën e Bilishtit. Me urdhrin e datës 12 gusht 1928, prefekti i Korçës i kishte kërkuar nënprefektit të Bilishtit që “të rrëfente kujdesin e posaçëm që kandidatët e Grupit Qeveritar të votoheshin në grup pa pas një diferencë në votat që do të merrnin”. Por procesverbali i zgjedhjeve të asaj nënprefekture tregonte se urdhrit në fjalë nuk i ishte dhënë rëndësia e duhur dhe u ishte lënë rast njerëzve që “nën maskën si partizan të qeverisë të mundin të lozin rolin për të shkaktue një propocion të madh në votat që kanë marrë kandidatët”. Për këtë rast, më 19 gusht, prefekti i Korçës kërkonte që të bëheshin hetimet e duhura se cili person kishte guxuar me bërë një veprim të tillë.

Ndërkohë, nëpërmjet kanaleve sekrete Ministria e Brendshme ishte informuar se z. Riza Kadiu, nëpunës i Kadastrës së Bilishtit, kishte bërë propagandë në zgjedhje duke e shtyrë popullin që të votoj për njërin e të mos votojë për tjetrin kandidat. Për këtë, me telegramin e datës 28 gusht 1928, i kërkonte Nënprefekturës së Bilishtit që menjëherë të bëjë hetime, si mbi të ashtu dhe për çdo nëpunës tjetër që mund të kishte bërë propagandë të atillë dhe të lajmëronin ngutësisht përfundimin.

Populli kërkon shpalljen e Monarkisë me Ahmet Zogun Mbret i Shqiptarëve

Që më 16 gusht 1928, 58 zgjedhës të dytë të Nënprefekturës së Malësisë së Gjakovës (Tropojës) i parashtruan titullarit të kësaj nënprefekture, Beqir Sidkiut, dëshirën e vet me shkresën si vijon:

1) Me plot dëshirë e vullnet të popullit dhe sukses të sinqertë, tue mejtue sigurimin e interesat madhështore që i sillen Shtetit, kërkojmë nga Asambleja Konstituente në mbledhjen kryesore që të bâjnë e të vendosin ndryshimin e formës së Shtetit në Monarki.

2) Si âsht e ditun, veprat bujare të fisnikut të dashtun Shkëlqësisë së Tij Kryetarit të Republikës, Shpëtimtarit të Kombit, deri më sot e kurdoherë kan qenë për të mbrojt interesat e përgjithshme të Shtetit.

Shpëtimtarit tonë Ahmet Zogut i urojmë sukses madhështor për fronin e nalt të kunorës shqyptare të mbetun trashëgim nga Mbreti i Shqypnis, Skënderbeu. Shkresa iu përcoll telegrafisht Ministrisë së Brendshme dhe gazetave të kohës nga asamblisti i Prefekturës së Kosovës Bahri Begolli.

Po më 16 gusht 1928, zgjedhësit e dytë të Skraparit telegrafisht shfaqën prerë dëshirën për Shqipërinë Monarkike. Në renditjen e zyrtarëve të kohës, iu dha përparësi telegramit të ardhur nga zgjedhësit e Skraparit. “S’mund të harrohet se Skrapari ka qenë i pari i kësaj fushate (për shpalljen e Monarkisë)”, do theksonte prefekti i Beratit Ismet Kryeziu në një intervistë për “Gazetën e Re”.

Bazuar në iniciativën e shprehur nga populli i Nënprefekturës së Skraparit, ministri i Brendshëm Kostaq Kotta u dërgoi me shifër të gjitha prefekturave e nënprefekturave qarkoren nr. 435/59, datë 17 gusht 1928, me këtë përmbajtje:

“Ju lajmërohet se gjithë populli i Nënprefekturës së Skraparit i përfaqësuem prej zgjedhsave të dytë të tij i bân thirrje gjithë popullit Shqiptar e Qeveris me një deklaratë me të cilën kërkon nga Asambleja Konstituente ndryshimin e regjimit në formë Monarkije dhe kërkon që me kunoren Mbretnore t’atij Regjimi për sigurim t’interesave të larta të Shtetit e të Kombit dhe si shpërblim të veprave madhështore të tij të Kurorëzohet Shpëtimtari i Kombit Shkëlqësi e Tij A. Zogu stop Apeli në fjalim ju komunikohet me anën e Zyrës së Shtypit telegrafisht stop Porositeni pra me rândësi që me të marrë këtë urdhën të ftoni zgjedhsat e dytë t’atij qarku tue pas përpara dhe Apelin e sipërm t’ua shkoqitni të gjitha këto që u than mâ sipër dhe t’i ftoni ata menjëherë që t’i bashkohen edhe ata në drejtimin patriotik të popullit të Skraparit dhe pa humbur kohë të dispononi që të bâhen nga ana e tyne drejtimet telegrafike. Zbatimin e këtij urdhni në mënyrën e rândësishme që e meriton e presim nga aktiviteti i titullarit t’atyshëm stop Ky urdhën u shkon direkt edhe Nënprefekturave”.

Për një kohë rekord, të gjitha prefekturat dhe nënprefekturat iu përgjigjën kësaj detyre, duke u kujdesur që përmbajtja e telegrameve të ishte në harmoni me atë që kërkohej në qarkoren e Ministrisë së Brendshme.

Një qëndrim më ndryshe tentoi Prefektura e Shkodrës. Me telegramin e datës 20 gusht 1928 drejtuar Ministrisë së Brendshme, prefekti i Shkodrës kërkonte se “për me dalë zani prej shpirtit të popullit dhe jo vetëm prej zgjedhësve të dytë, mbasi kështu mund të kompromentohemi për jashtë, jemi të mejtimit që të bâhet këtu një miting i madh ku oratorët do të shpallin qëllimin për me iu lutë Asamblesë Konstituente me ndërrue Regjimin në Monarki dhe me proklamue për Mbret të Shqiptarëve Shkëlqesinë e Tij Shpëtimtarin e Kombit A. Zogun”.

Në reagimin e Ministrisë së Brendshme, brenda ditës, për Prefekturën e Shkodrës theksohej: “Mbas telegramit të sipërm kuptojmë se jeni influencue nga ndonjë qark [i huaj]. Mbi sa na pyetni duhet të veproni simbas urdhnit të këtushëm nr. 435/59, datë 17 gusht 1928, dhe duhet që zgjedhësit e dytë të qendrës së atyshme e të Malësisë së Madhe e të Mirditës të bâjnë drejtimet kështu: “të bashkuem plotësisht në apelim vllaznëve të Jugut të kërkohet ndërrimi i formës së regjimit në Monarki dhe proklamimi i Shkëlqësisë së Tij si Mbret. Pasi e kan bërë edhe Puka e Dukagjini e gjithë viset e tjera të Shqipnisë. Mejtimi i shfaqun në telegramin e sipërm duhet të plotësohet mbas çeljes së Asamblesë të cilës duhet t’i bâhen drejtimet. Deri nesër presim zbatimin e këtij urdhëni pikërisht”.

Për zhvillimet më pas, me qarkoren e datës 23 gusht Ministria e Brendshme kërkonte nga prefekturat dhe nënprefekturat që të bëjnë përgatitjet e duhura që në një nga data 25 deri më 28 gusht të mbledhin në qendër të çdo prefekture dhe nënprefekture anëtarët e Pleqësisë të të gjitha fshatrave, “të cilët n’atë ditë të bâjnë manifestacione e me shkresë të vulosur prej gjithë pleqësis të kërkojnë nga Asambleja Konstituente ndërrimin e formës së Regjimit në Monarki dhe si shenjë mirënjohjeje e adhurimi për shërbimet madhështore që i ka bâ atdheut e kombit të kërkojnë kurorëzimin e Shkëlqësisë së Tij Zogut si Mbret i Monarkisë Shqiptare”.

Kopjen e letrës së pleqësisë duhej t’ia dërgonin telegrafisht menjëherë Asamblesë Konstituente, origjinalet duhej t’i impostonin me postën e parë. Zbatimi i urdhërit të sipërm pritej nga energjia e titullarëve të prefekturave dhe nënprefekturave, por porositeshin “për veprim të kujdeshëm”.

Sigurisht që detyrat e parashikuara në këtë qarkore u realizuan sipas instruksioneve nga të gjitha prefekturat dhe nënprefekturat. Ndërkohë që u ndërmorën dhe veprime të tjera propagandistike.

Më 25 gusht 1928, nga Shkodra, ku po zhvillohej një manifestim me popullsi shumë të madhe, u nis për Tiranë me aeroplan komiteti i manifestacioneve vazhduese nën kryesinë e Komisionit të Bashkisë. Këta hodhën letra të kuqe e kurora lulesh mbi godinën e Asamblesë, mbi Pallatin dhe mbi rrugët e Tiranës. Parullat ishin të shkruara në këtë mënyrë: “Asamblesë Konstituente. Populli i Shkodrës dhe i Rrethinave kërkon prej Asamblesë ndërrimin e regjimit në Monarki duke ia dhurue konorën e Mbretnisë Shpëtimtarit të Kombit A. Zogut. Përderisa të përmbushet kjo dëshirë e kthjelltë, populli nuk resht demonstracionet”.

Edhe prefekti i Beratit, Ismet Kryeziu, bashkë me kryetarin e Bashkisë së Beratit, mbi dëshirën e shfaqun prej Bashkisë dhe popullit të Beratit, më 31 gusht, ora tetë paradite, me një aeroplan të angazhuem shëtitën mbi Tiranë tue salutue Shpëtimtarin e Kombit n’emën të popullit të Beratit dhe tue i hedhë lutjet Asamblesë Konstituente për shpejtimin e ndërrimit të Regjimit dhe për kurorëzimin e shpëtimtarit të Kombit A. Zogut Mbret të Shqipnisë.

Mbështetja financiare

Procesi zgjedhor për Asamblenë Kushtetuese, manifestimet e shumta në Tiranë dhe në të gjitha prefekturat, nënprefektura dhe bashkitë e vendit kërkonin dhe mbulim financiar. Siç rezulton nga dokumentet e shumta arkivore, Ministria e Brendshme dhe Ministria e Financave u kujdesën që kjo të përballohej me buxhetin vjetor të planifikuar, por me kalimet e nevojshme nga një kapitull në një tjetër. Pjesa më e madhe e këtyre fondeve u administrua nga Ministria e Brendshme në kapitullin e “Shpenzimeve të Fshehta” duke i përdorur me mjaft korrektësi kundrejt procedurave të normuara.

Me afrimin e kohës së zgjedhjeve, më 13 korrik 1928, Ministria e Brendshme informonte Kryesinë e Këshillit të Ministrave se fondi i paraparë dhe i votuar me buxhetin financiar 1928-1929, nën kapitullin 11 “Sekrete” të Degës së Administratës së Punëve të Mbrendshme, nuk mjaftonte për të përballuar nevojat e domosdoshme që nevojiteshin për këtë qëllim. Prandaj, për të përballuar nevojat e domosdoshme me rastin e zgjedhjeve të asamblistave, Ministria e Brendshme lutej që të kishin mirësinë me vendue shtimin e këtij fondi edhe prej franga ari 20 000. Pasi ky propozim i Ministrisë së Brendshme u përkrah e pranua prej Ministrisë së Financave, Këshilli i Ministrave, më 22 korrik 1928, vendosi “t’autorizohen zyrat kompetente me transferue një shumë prej 20 000 (njëzetë mijë) franga ari nga “Kapitulli 52 Fond Rezervë” të buxhetit të ushtrimit financiar 1928-1929 tek Ministria e Financave, tue ia mvesh Kapitullit 11 “Fond i msheft i Degës Administrative të Ministrisë së Punëve të Mbrendshme”. Sipas shënimit të vetë ministrit Kotta, vërtetohet se z. Jusuf Bala, llogaritari i Ministrisë së Brendshme, si i autorizuar për marrjen e 20 000 (njëzetë mijë) fr. ari nga arka e Përgjithshme e Financave, i kishte dorëzuar rregullisht në arkën Sekrete.

Ndërkaq, shpenzimet për nevojat e zgjedhjeve filluan që ditën e marrjes së vendimit të Këshillit të Ministrave. Më 22 korrik 1928, Ministria e Brendshme i dërgoi Prefekturës së Vlorës 1 000 franga ari për nevojat e zgjedhjeve. Ky veprim financiar erdhi pas kërkesës së prefektit të Vlorës, Qazim Bodinaku, drejtuar Zyrës Sekrete, në Ministrinë e Brendshme, ku lutej që “të urdhnonin çeljen e një kredie të konsiderueshme për me i ba ballë nevojave të parashtrueme për të kontrollue sjelljet e kundërshtarëve”.

Nënprefekturës së Pukës iu dërguan 150 franga ari për ushqimin e një dite të zgjedhësve të dytë, kur të vinin për votim. Kurse Nënprefekturës së Dukagjinit iu dërguan 80 franga ari për shpenzimet e zgjedhësve të dytë “për me bâ një darkë me ta”, duke kërkuar njëkohësisht që të njoftonte emrat e atyre personave që donin me thye qëllimin qeveritar në zgjedhjen e asamblistave.

Më 8 gusht 1928, Nënprefektura e Mirditës njoftonte Ministrinë e Brendshme se “tuej vrejtun se populli po shkonte me pakicë për të votue, organizuem një propagandë me anën e besnikëve, tuej premtue një bakshish dhe kësisoj në ato zona ku janë bâ zgjedhjet deri më sot kan shkue në shumicë populli dhe kanë votue që deri më sot as në një farë zgjedhjesh nuk mbahet mend kësi shumice. Me anën e kësaj propagande i kena dhânë një rândësi zgjedhjeve dhe deri më sot zgjedhsat e dytë kan dalë qeveritarë. Edhe në zonat e tjera kan me fitue zgjedhsat qeveritarë. Prandaj lutemi të na dërgohen dhe 400 franga ari për me shpërblye besnikët tonë të naltpërmendun me një bakshish, e për tjera që priten sa mâ parë”. Më 13 gusht 1928, Ministria e Brendshme i dërgoi Nënprefekturës së Mirditës 200 franga ari që t’u shtronte një darkë me 15 gusht zgjedhësve të dytë dhe besnikëve propagandistë që ju kishin shërbye në rast zgjedhjesh; 100 fr. ari do t’u dërgoheshin më pas.

Shuma financiare u kërkuan nga prefekturat dhe për festimet me rastin e shpalljes së Monarkisë dhe Mbretit. Prefekturat e Korçës dhe Vlorës kërkuan nga Ministria e Brendshëm që t’u akordonte një kredi 1 000 franga ari për të përballuar shpenzimet e festës. Prefektura e Vlorës argumentonte se duhej të bënte një gosti, “sidomos të huajve dhe parisë së vendit”. Në përgjigjen e saj, Ministria e Brendshme i sqaronte prefektët e Korçës dhe të Vlorës se “të gjitha shpenzimet e festimit që do bâhen me rast të ndërrimit të formës së regjimit do përballohen nga bashkia e vendit, prandaj duhet të përgatiteni në këtë mënyrë.” Dita e festimeve do t’ju njoftohej veçanërisht.

Ndërkaq, pleqësia dhe anëtarët e të gjitha katundeve të Prefekturës së Vlorës u mblodhën në qendër të Prefekturës së bashku me popullin ku u organizuan nga bashkia manifestacione të mëdha natë e ditë nga data 25 deri më 28 gusht. Kryepleqësia dhe anëtarët formonin një shumicë prej 300 vetësh, të cilët u mbajtën me shpenzimet e bashkisë. Pas kërkesës së prefektit nëse duhej të mbaheshin përsëri, Ministria e Brendshme i sqaron se duhet të lexonin me kujdes qarkoren e dërguar dhe “s’âsht nevoja që ata t’i mbani mâ aty pa ardhur koha e tregueme”.

Për të bërë përgatitjet me rastin e proklamimit të Monarkisë në mënyrën e urdhëruar nga Ministria e Brendshme nënprefekturat mvartëse kërkonin nga Prefektura e Shkodrës 3 000 franga ari. Prefektura, e cila ishte angazhuar për të bërë përgatitje madhështore sikurse i kishte hije qytetit të Shkodrës, në përllogaritjet e datës 30 gusht parashihte nevoja për një kredi prej 4 000 franga ari. Këto kredi i lypte medoemos t’i komunikoheshin deri paradreken e datës 31 gusht, mbasi nënprefekturat po kërkonin të hollat me ngutësi, si edhe Prefektura e Shkodrës kishte nevojë që të mos pengoheshin përgatitjet dhe ngaqë koha nuk priste. Në përgjigjen e saj, Ministria e Brendshme udhëzonte Prefekturën e Shkodrës që për nënprefekturat që s’kanë bashki, përveç kredive që ju ishin komunikue çdo prefekture e nënprefekture, mund të ndihmohen me ndonjë shumë tjetër. Kurse Prefektura e Shkodrës shpenzimet e veta duhej medoemos t’i siguronte nga Bashkia e vendit.

Edhe Prefekturës së Durrësit, për të përballuar shpenzimet që kishin bërë, Ministria e Brendshme i dërgoi 900 franga ari me anën e z. R. Kosturit.

Korrespondenca të ngjashme pati dhe me prefekturat dhe nënprefekturat e tjera në vend. Më 19 gusht 1928, Nënprefektura e Pukës informonte Ministrinë e Brendshme se me rastin e mbledhjes së zgjedhësve të dytë në qendër për votime kishin marrë pjesë edhe parsija e krentë e maleve të kësaj nënprefekture, afër njëqind vetë, në drekën që ishte përgatitur simbas udhërit ministrial, të cilët, ishin të pathirrun, por nuk ishte pa e arsyeshme të përjashtoheshin nga ajo drekë festive. Bashkë me këtë, ardhja e 49 zgjedhësve të dytë rregullisht e pa mungesë kishte shfaqë një bindje të plotë kundrejt Regjimit. Mirëpo shpenzimet e dërgueme, 150 franga ari, nga që u mblodh një shumicë e madhe njerëzish nuk mjaftuan, por ju desh titullarit të kësaj nënprefekture me prishë prej anës së vet dhe një sasi prej 67 franga ari. Gjithashtu, nënprefektura kishte përdorur sekretarë privatë nga banorët e vendit për të shkruar votat sipas porosisë që u kishin dhënë dhe njëri prej tyre kishte marrë pjesë në komision në të gjitha zonat elektorale kundrejt një shpërblimi të premtuar prej titullarit të Nënprefekturës së Pukës. Megjithëse u kërkua nga Prefektura e Shkodrës ndonjë shpërblim për ta, nuk u ishte dhënë gjë. Prandaj, luteshin që nga fondi disponibël të jepnin urdhër për dërgim sa më parë. Më 24 gusht 1928 Ministria e Brendshme i impostoi 67 franga ari nënprefrekturës së Pukës.

Më 24 gusht 1928, nënprefekti i Malësisë së Madhe kërkoi prej Ministrisë së Brendshme që t’u vihej në dispozicion një kredi për t’ju paguar pleqësisë të hollat për ushqim prej datës 25-28 gusht që do qëndronin në Koplik duke bërë manifestacione, duke argumentuar se “pleqësitë ashtu edhe malësorët e këtyne viseve janë fare të vobektë sa që nuk munden me i bâ ballë shpenzimeve ushqimore që do të bâjnë për tri ditë që kan për të qëndrue këtu”. Në përgjigjen e saj, Ministria e Brendshme i sqaron se pleqësia s’është nevoja që të rrinë tre ditë për manifestacione por mjafton që ata një ditë të vijnë në qendër të Nënprefekturës, të bëjnë manifestacionin e porositur e mbasi të drejtojnë kërkesën e tyre mund të ikin. Për shpenzimet e një dite do t’u çelej kredi më vonë, kur të bëhej proklamimi i Monarkisë e i Monarkut.

Ndërkohë, Komisioni i Buxhetit të Asamblesë vendosi për shpenzime udhëtimi të asamblistave 300 franga ari për ata të Gjirokastrës, Korçës, Dibrës dhe Kosovës; 250 franga ari për të Beratit, Elbasanit, Vlorës dhe Shkodrës; dhe 200 franga ari për asamblistat e Durrësit.

