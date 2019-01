Parashikimi i motit: Mbërrin i ftohti polar në Shqipëri

Sot, masa ajri të ftohta polare do të depërtojnë në të gjithë vendin.





Moti do të jetë me vranësira dhe reshje shiu të pakta në zonën perëndimore, në juglindje, në verilindje dhe pjesërisht dhe zona qendrore.

Deri në lartësi 400-500 metra në nivelin e detit do të ketë reshje bore.

Era do të jetë me drejtim verilindje me shpejtësi 15-20 m/sek në bregdet.

Valëzimi do të jetë i forcës 5 me lartësi vale 1,5 në detet Adriatik dhe Jon.

Temperaturat do të jenë me shumë rënie.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

Zonat malore -10/-2°C

Zonat e ulëta -7/7°C

Zonat bregdetare 0/9°C