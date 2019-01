Parashikimi i motit: Ja si do jetë dita e parë e vitit

Dita e parë e vitit 2019 ka ardhur me diell, por e ftohtë.





E gjithë dita e sotme do të jetë e tillë, me temperatura të ulëta, por me diell.

Sot nuk priten reshje, përjashtuar qarqet Vlorë, Gjirokastër dhe Korçë, ku mund të ketë reshje lokale të dobëta.

Temperaturat

Sot temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijnë:

në bregdet: 4 / 11 °C

në vendet e ulëta: 2 / 10 °C

në vendet malore: -3 / 3 °C

Era

Sot era pritet të fryjë e lehtë deri mesatare në bregdet dhe në zonat malore në Veri dhe Lindje.

Në Veri ajo do të fryjë deri e fortë sot pasdite.