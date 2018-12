Ngjitën majën e Antarktidës, por… dy shqiptarë të bllokuar prej 8 ditësh

17-vjeçarja nga Kosova, Mrika Nikqi dhe babai i saj, Arianit Nikqi, janë shqiptarët e parë në botë, që pushtuan majën më të lartë të kontinentit të shtatë, Antarktikut. Me 16 dhjetor ora 21:30, ata ngjiten majën Vinson, 4892 metra e lartë, në motin e acartë dhe në të ftohtin ekstrem.





Pas këtij suksesi, ata nisën rrugën e kthimit duke u ndeshur me motin ekstrem dhe me vështirësi arritën në një kamp-bazë me 17 dhjetor. Është dita e 8 që ata po qëndrojnë të bllokuar nga moti i ashpër dhe me i egri që njeh planeti, në një tendë dhe në temperaturat deri ne -40 gradë Celcius.

Nga kontaktet me ta, vjen e njëjta përgjigje; borë, stuhi , mjegull e ngrica , dhe ata qëndrojnë të bllokuar bashke me ekipin me alpinistet e tjerë në pritje të përmirësimit të motit për të zbritur me poshtë.

Shoqata e Alpinistëve dhe të afërmit kanë kontaktuar me bazën e ekspeditave në Antarktidë, nga ku janë njoftuar se ka pasur disa tentative me helikopter për t’i marrë, por ka qene e pamundur për të shkuar deri ne kampin bazë.