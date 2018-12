Ndër femrat më të suksesshme në botë, pasuria e Kim Kardashian kap shifra…

Familja Kardashian shquhet tashmë për arritjet e suksesshme dhe pasurinë që posedon, ku të gjithë janë të pasur dhe secili ka bizneset e tij. Modelja e njohur, Kylie Jenner është në listën e personave më të pasur për viti 2018, por edhe Kim Kardashian nuk mund të lihet pas.





Me famën e saj, ajo ka arritur të fitojë shuma marramendëse dhe pasuria i kalon parashikimet. Gjatë këtij viti vetëm nga rimelët ajo ka fituar 48 milionë dollarë pasi janë shitur mbi 300 mijë të tillë.

Gjithashtu, video-loja që mban emrin e saj i ka sjellë 160 milionë dollarë fitime. Nga produktet e tjera të kozmetikës ajo i shtoi buxhetit të saj edhe 160 milionë dollarë të tjera.

Për të mos harruar edhe ‘reality shoë-n’, “Keeping Up With the Kardashians”, i cili nga viti në vit rrit shikueshmërinë. Këto janë dëshmi të suksesit të madh që Kim që ka në sektorin e biznesit.