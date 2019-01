Mosdekretimi i Cakajt, Berisha: Gjarprit iu pre bishti, por duhet shtypur koka

Ish-kryeministri Sali Berisha reagoi pasi presidenti Ilir Meta vendosi të mos dekretojë Gent Cakajn si ministër të Jashtëm. Berisha shkruan se kjo ishte një goditje për albanofobët e Serbisë së Madhe.





Gjarprit iu pre bishti, por duhet shtypur koka!

Nje goditje e merituar per flamurtaret albanofob te Serbomadhise!

Te dashur miq, refuzimi me dekret i Presidentit te Republikes per te emeruar minister te jashtem te Shqiperise te propozuarin e Zografit bis, çirakun e argatit in chef, Baton Haxhiut ishte nje goditje e merituar e flamurmbajtesve albanofob te projektit te serbomadhise ne Tirane dhe ne Prishtine.