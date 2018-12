Modelja ‘shpërthyese’ i uron kështu fansat… për festat e fundvitit

Si e uron festën “Babagjyshja” më shpërthyese! Modelja 26-vjeçare Jem Wolfie, ka uruar fansat e saj të shumtë për Krishtlindje me një foto shumë provokuese në profilin e saj në “Instagram”.





26-vjeçarja, e cila ka rreth 2,3 milionë ndjekës në rrjetin social, shihet me një palë të brendshme të kuqe dhe me një kapuç babagjyshi në kokë, duke u përshtatur më së miri me atmosferën festive.

Në foton e publikuar së fundmi, ajo ka dashur të sjellë jo vetëm atmosferën festive, por edhe të mbajë “të ndezsur” fansat e saj që duket se do të “piqen” si gështenjat në prrush pas këtyre fotove…