Meta vlerëson sportistët e shquar të klubit Skënderbeu

Në kuadrin e Vitit Mbarëkombëtar të Skënderbeut, Presidenti i Republikës, Ilir Meta vlerësoi gjatë një ceremonie të veçantë të zhvilluar në Teatrin “Andon Zako Çajupi” të Korçës, figura të shquara të klubit “Skënderbeu” në futboll e disiplina të tjera, njëherazi personalitete të sportit në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.

Presidenti Meta vlerësoi me Titullin “Kalorës i Urdhrit të Skënderbeut”: atleten e shquar dhe kampionen e Europës, Pavlina Evro, futbollistin Teodor Vaso, atletin dhe trajnerin e paharruar Piro Kasati (pas vdekjes) dhe mbrojtësin Koço Dinella.

Ndërsa me Titullin “Mjeshtër i Madh” Presidenti i Republikës çmoi (pas vdekjes) basketbollistet Zamira Koleci, e Tamara Nikolla dhe futbollistin Dhimitër Xhambazi.

Në fjalën e tij Presidenti Meta u shpreh: “Është kënaqësi e rrallë të jem në këtë qytet, në Korçën e dashurisë e të arsimit, por është edhe vështirë për të qenë sontë në Korçën e sportit sepse do të na duheshin ditë e netë të tëra për

të bërë nderimin e duhur të të gjithë atyre sportistëve të ‘Skënderbeut’ që kanë nderuar Korçën dhe mbarë Shqipërinë.

Është vërtetë një detyrim, që në këtë Vit Mbarëkombëtar në nder të Heroit tonë Gjergj Kastriotit, Skënderbeut, të nderojmë disa nga figurat e shquara të këtij qyteti, të klubit që mban emrin e Skënderbeut me shumë dinjitet për shkak të arritjeve dhe kontributeve të dhëna në rritjen e identitetit dhe imazhit tonë kombëtar.

Dua të shpreh simpatinë dhe do të përulem me nderimin më të madh jo vetëm për këta sportistë që kemi zgjedhur të vlerësojmë, por edhe për gjithë të tjerët që janë vlerësuar si dhe ata që do të vlerësohen në të ardhmen.

Homazhin e parë e kam në këtë mbrëmje për Teli Samsurin, atë futbollist të madh të Korçës, të ‘Skënderbeut’ të asaj kohe e të gjithë Shqipërisë, i cili ka lënë gjurmë të pashlyera me kontributin e tij, jo vetëm në sport, por duke dhënë edhe jetën në Luftën Antifashiste Nacional-Çlirimtare, duke dhënë shembullin e atdhedashurisë e duke bërë sakrificën më sublime.

Po kështu dëshiroj të shpreh nderimin më të lartë edhe për ata sportistë, të cilët kemi pasur mundësinë t’i ndjekim që fëmijë si Jani Kaçin që mbronte e zbukuronte portën e ‘Skënderbeut’ e të Kombëtares sonë. Por edhe për Jorgjeta Ciricin, Eno Dunin, për Berti Damon, Adriatik Metën, Lindita Shehun, Tomi Stefanllarin, për trainerin Aleko Pilika, Alma Qeramixhi, Dhimitraq Dembon, Miladin Kërçiçin e shumë e shumë të tjerë e deri te brezi më i fundit me Bledi Shkëmbin me shokë.

‘Lumja ti moj Korçë lule, që le pas shoqet e tua, si trimi në ballë u sule, ta paçim përjetë hua!’ – këto vargje të jashtëzakonshme do t’i aktualizoja në fushën e sportit dhe sidomos të futbollit. E do t’ia dedikoja sot atij që edhe pse ishte i dëmtuar për 70 minuta, qëndroi si hero i vërtetë në atë ndeshje që nuk mund të harrohet kurrë, edhe pse ka ndodhur 51 vite më parë: Teodor Vason. Në të vetmen ndeshje ku kemi dalë barazim me Gjermaninë në 14 ndeshje që kemi bërë gjithsej.

Por jo vetëm për të, edhe për një shokun e tij të skuadrës, një korçar tjetër, i cili vendosi një rekord në moshën 20-vjeçare duke ruajtur të paprekur rrjetën e Shqipërisë me nënkampionët e botës. Mendoj se kjo gjeneratë meriton edhe një respekt më të thellë, sepse në ato vite të errëta e në një vend të harruar e riktheu në vëmendjen e Europës përmes futbollit, e në radhë të parë përmes talentit e pasionit të këtyre sportistëve të jashtëzkonshëm.

Sonte kam kënaqësinë si President i Republikës që të vlerësoj Dhimitër Xhambazin, këtë figurë të shquar të futbollit të Korçës e të mbarë Shqipërisë, njërin prej golashënuesve më të mirë të kampionateve tona kombëtare. Jo vetëm një futbollist shumë i talentuar dhe një golashënues i frikshëm, kuptohet për kundërshtarët, por njëkohësisht edhe një trainer, edukator, intelektual dhe qytetar shumë i nderuar.

Sonte jemi këtu të kujtojmë të paharruarin Piro Kasatin, trainerin e madh të atleteve korçare, të njohura e të afirmuara në shumë veprimtari kombëtare e sidomos ndërkombëtare, që kulmojnë me arritjet e mbretëreshës sonë të atlektikës, Pavlina Evro. E falënderoj shumë Pavlinën që është sonte këtu me ne dhe jemi shumë krenarë për arritjet e saj! Nuk e di se sa duhet të presim që të shohim arritje të tilla në atletikë në vendin tonë.

Një tjetër emër i madh, një tjetër emblemë e paharruar e sportit korçar por edhe e volejbollit shqiptar mbetet Tamara Nikolla që është gdhendur fort në kujtesën sportdashëse të këtij qyteti dhe jo vetëm të Korçës.

Po kështu ne me të drejtë krenoheni me Zamira Kolecin, një basketbolliste e aftë, një lojtare e rrallë dhe e papërsëritshme, një figurë e dashur dhe e nderuar.”

“Shembulli i veprimtarisë dhe karrierës së suksesshme të këtyre sportistëve ka qenë dhe mbetet një burim i madh frymëzimi, sidomos për të rinjtë e sotëm, se sporti jo vetëm iu zhvillon, iu jep vetëbesim, iu ofron mundësi të shpalosin talentin e tyre, por edhe iu jep siguri në jetë dhe besim, se falë punës së palodhur dhe përkushtimit, gjithçka është e mundur.

Duke përfituar nga kjo ceremoni, dëshiroj të theksoj se sporti është një fushë që meriton një vëmendje të madhe nga të gjithë ne, në mënyrë që ai të bëhet gjithnjë e më masiv, sidomos që të nxisim të rinjtë, e veçanërisht fëmijët për të zhvilluar sa më shumë aktivitete për të pasur e për të ruajtur shëndetin e tyre. Sidomos sot kur kërcënohen vazhdimisht nga vese mjaft të dëmshme.

Sporti është një aktivitet i madh shoqëror, që na bashkon zemrat, mendjet dhe padyshim, rezultatet e historia e suksesshme e sportistëve tanë na bën të ndihemi krenarë, duke pasu në konsideratë se ata gjithmonë kanë qenë dhe mund të jenë edhe në të ardhmen ambasadorët dhe përfaqësuesit më të mirë të Shqipërisë në botë.

Titujt që akordojmë sonte këtyre personaliteteve të sportit të Korçës e të “Skënderbeut”, janë një vlerësim i punës, sakrificave, rezultateve, respektit, miqësisë, thjeshtësisë dhe korrektësisë, që ka karakterizuar të gjithë këta sportistë, që janë një pasqyrë reflektimi e frymëzimi për të gjithë sportistët tanë, sidomos për të ardhmen.

Sidomos për brezin e ri, jo vetëm vajzat dhe djemtë korçarë, por të mbarë vendit, në mënyrë që t’i përkushtohen më shumë sportit, të kenë më tepër besim te vetja, që të guxojnë të arrijnë rezultate më të suksesshme.

Edhe njëherë mirënjohje pa fund të gjitha këtyre legjendave të ‘Skënderbeut’ e të sportit tonë kombëtar! Le të shërbejnë këto legjenda për t’u dhënë besimin e duhur fëmijëve dhe të rinjve në rrugën e sportit e në rrugën e suksesit në jetë!” – theksoi Presidenti Meta.

Në këtë ceremoni ishin të pranishëm deputetë të qarkut Korçë, ministri i Bujqësisë Niko Peleshi, Kryetari i Bashkisë Sotiraq Filo, autoritete vendore, figura dhe personalitete të sportit e të kulturës, si dhe kryetarja e Bashkisë së Bitolës (Manastirit) Natasha Petrovska, Ambasadori i Maqedonisë Dancho Markovski dhe shumë qytetarë.