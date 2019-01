Meta: Bujar Leskaj do vazhdojë në krye të KLSH derisa të zgjidhet kryetari i ri

Vitore Tusha nuk ia doli që të zgjidhet në krye të Kontrollit të Lartë të Shtetit.





Nga ana tjetër, kryetarit aktual, Bujar Leskaj i ka mbaruar mandati.

Për të sqaruar këtë situatë, ka ndërhyrë kreu i shtetit, Ilir Meta.

Ai ka bërë një sqarim ligjor, ku theksohet se Leskaj duhet të vazhdojë detyrën deri në zgjedhjen e kryetarit të ri.

Reagimi i Metës erdhi pas kërkesës së vetë Leskajt, që njoftoi se i ka deleguar kompetencat tek zëvendëskryetarja e KLSH. Shkresa e Metës i është dërguar për dijeni edhe kreut të Kuvendit, Gramoz Ruçi.

“Presidenti i Republikës u njoh me shkresën tuaj, nëpërmjet të cilës veç të tjerash informoni Presidentin, se mandati juaj në detyrën e Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit ka përfunduar më datë 23.122018, dhe për këtë, me vendim ju keni vendosur delegimin e kompetencave tuaja tek Zëvendëskryetari i KLSH dhe drejtori i Përgjithshëm, zonja Lindita Lati (Milo),” thuhet në përgjigjen e Metës.

Presidenti thotë se pasi nuk është miratuar kandidatura e Vitore Tushës nga Kuvendi për në krye të KLSH, ai është duke vlerësuar përzgjedhjen e një kandidature të re.

“Përsa i takon ushtrmit të mandatit si Kryetar i Kontrollit të Lartë të Shtetit pas përfundimit të afatit 7-vjeçar të tij, kjo çështje është e zgjidhur nga vetë ligji nr.154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, ku në nenin 24 parashikohet shprehimisht se: “Pas përfundimit të mandatit të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, ky i fundit qëndron në detyrë deri në zgjedhjen e Kryetarit të ri”,” thekson presidenti.

Sipas kreut të shtetit, “nëse organi i Kontrollit të Lartë të Shtetit do të përfaqësohej nga një funksionar tjetër dhe jo nga Kryetari i tij, kjo do ta zhvishte atë nga mbrojtja kushtetuese dhe ligjore që ka ky institucion dhe në këtë mënyrë do të cenohej integriteti dhe pavarësia e tij”.