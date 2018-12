Mesazhi tronditës i vëllait të adoleshentes së vrarë: Ishe bota për mua

Një 17-vjeçare mbeti e vrarë me armë zjarri dhe i dashuri i saj 23 vjeç u plagos, në një atentat që ndodhi mbrëmjen e djeshme në Tiranë.





Ngjarja e rëndë ndodhi në orën 18:17, në zonën e Laprakës, kur dy të rinjtë sapo kishin dalë nga një lokal ku po pinin kafe dhe kanë hipur në makinë për t’u larguar. Në këtë moment, ata janë qëlluar brenda automjetit me 4 plumba nga dy persona që, sipas Policisë, kanë qenë me kapuça në kokë.

Këta të fundit janë larguar në këmbë mes për mes zonës ku ndodhen pallatet e bllokut “Gintash”. Nga të shtënat kanë mbetur të plagosur dy të rinjtë dhe djali që ndodhej në timon, edhe pse i qëlluar me dy plumba, i ka dhënë makinës, me targë AA 266, duke shkuar vetë në Spitalin e Traumës. Vetëm pak momente pasi ka mbërritur në urgjencë, vajza ka ndërruar jetë, pasi ishte goditur në kokë, ndërsa djali është futur në sallën e operacionit e sipas mjekëve gjendja e tij paraqitet më e stabilizuar. Policia tha se viktima është Griselda Gjikolaj, 17 vjeçe, me origjinë nga Mirdita, ndërsa i plagosuri Erion Benga, 23 vjeç, nga Paskuqani.

Ndërkohë vëllai i 17-vjeçares përlot me mesazhin e tij, ndërsa i ka kushtuar një dedikim në rrjetet sociale motrës së vrarë.

“Nuk prisja që të kisha një humbje tjetër aq të thellë. Mendova se do kalonim një jetë plot gëzime dhe tani më le vetëm disa kujtime që më marrin frymën dalëngadalë. Ishe botë me vete për mua dhe do mbetesh plagë në zemër përjetë. U prehsh në paqe dashuria ime, motra ime. Të dua pafundësisht. R.I.P”, shkruan i vëllai i 17-vjeçares.