“Më shumë ‘UFO’ si Sandër Lleshaj në kabinet?”

“Ndaj të hënën, kur Edi Rama të formulojë zyrtarisht nevojën e ndryshimeve të forta në qeveri, prisni gjithnjë e më shumë “UFO” si Sandër Lleshaj të futen në qeveri. Sepse të hënën Edi RAMA nis procesin e ndryshimeve më të mëdha në një qeveri, që formalisht nuk ka rënë akoma”.





Kështu shkruante para pak ditësh analisti Sokol Balla. Në fakt kjo ndodhi të premten.

Kryeministri Edi Rama bëri të ditur se ministritë më të rëndësishme nuk do drejtohen më nga figura politike, por nga drejtoresha drejtorish. Qeveria e re do jetë e mbushur me gra.

A është ky një lajm i mirë në kohë të vështira për qeverinë? Mbetet për t’u parë.

Ndryshimet e paralajmëruara në Qeveri sapo kanë ndodhur, dhe janë të bujshme, ku nëntë pjesëtarë të kabinetit janë tashmë të zëvendësuar, edhe pse të cilësuar nga kryeministri Rama si “aset i rëndësishëm” i Partisë Socialiste.

Kryeministri Rama sapo ka larguar nga Qeveria Ministren e Arsimit Lindita Nikolla (e zëvendëson Besa Shahini), Ministrin e Ekonomisë Arben Ahmetaj (e zëvendëson Anila Ademi) Ministrin e Punëve të Jashtme Ditmir Bushatin ( e zëvendëson Genc Cakaj), Ministrin e Infrastrukturës Damian Gjiknurin (e zëvendëson Belinda Balluku).

Ndërkohë, Niko Peleshi zëvendësohet nga Bledi Çuçi si Ministër i Bujqësisë, kurse Elva Margariti do të jetë ministrja e re e Kulturës në vend të Mirela Kumbaros.

Eduard Shalsi zëvendëson Sonila Qato si ministër për Sipërmarrjen.

Elisa Spiropali emërohet si Ministre për Parlamentin, ndërsa Erjon Braçe emërohet si zëvendës kryeministër.

Mbeten në funksion vetëm ministrat Ogerta Manastirliu në Shëndetësi, Olta Xhacka në Mbrojtje dhe Blendi Klosi në ministrinë e Mjedisit. Pandeli Majko mbetet si Ministër i Diasporës.