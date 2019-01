Masakra e Ballshit: Goditi 30 herë me thikë dy motrat, autori braktiset nga…

Pendesa e thellë e sytë gati të përlotur të Gazmend Mustës, që vrau gruan e kunatën në Ballsh, ishin veçse një rrethanë e papërfillshme për gjyqtaren e Krimeve të Rënda, që caktoi dje ndaj tij masën “arrest me burg”.





Fakti që ka goditur 30 herë me thikë, përkatësisht 12 herë bashkëshorten dhe 18 herë kunatën, duket se as vetë autorin nuk mund ta bindin plotësisht për pendesën që shfaqi gjatë seancës. Gjykata e Krimeve të Rënda caktoi masën e sigurisë “arrest në burg” për 33-vjeçarin e akuzuar për vrasjen e bashkëshortes dhe kunatës së tij mbrëmjen e 2 janarit në Ballsh.

I akuzuari për krimin e dyfishtë brenda familjes, përveç pendesës, shfaqi edhe shqetësim për dy fëmijët e tij të mitur, djalin 3 dhe vajzën 7 vjeçe, ndonëse krimin e rëndë e kreu në prezencën e tyre. Që në nisje të seancës për masën e sigurisë, Musta u shfaq në gjendje të rënduar emocionale.

I braktisur nga familja, që nuk i kishte gjetur as avokat, të cilin ia caktoi Gjykata falas, Gazmend Musta e priti nisjen e seancës me kokën e ulur poshtë, që herë pas here e mbulonte me duar. Fakt ky, që nuk u mor në konsideratë aspak nga gjyqtarja Marsela Balili, e cila pranoi kërkesën e prokurorit Behar Dibra për vlerësimin e ligjshëm të arrestit në flagrancë dhe caktimin e masës shtrënguese të arrestit me burg, raporton Panorama.

Raportohet se pas ngjarjes, 33- vjeçari ka telefonuar babanë e tij, të cilit i ka rrëfyer krimin duke i thënë: “Ma bëj hallall, do të piqemi në botën tjetër”.