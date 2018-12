Masakër në Elbasan, dyshohet për një viktimë të huaj…

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në qytetin e Elbasanit, ku nga një përplasje me armë zjarri, dhe 1 person ka humbur jetën, dhe 2 të tjerë kanë mbetur të plagosur. Report Tv ka mësuar ka mbetur i vdekur një shtetas i huaj, ndërsa të plagosurit janë Indrit Alibej dhe Arben Dylgjeri. Ngjarja ka ndodhur në afërsi të Kombinatit Metalurgjik. Tre personat kanë qenë në një makinë dhe janë qëlluar në prani të familjarëve të tyre. Gjendja e të plagosurve është e rëndë. Dyshohet se përplasja me armë lidhet me përplasjen e bandave në qytetin e Elbasanit. Pak orë më parë, Report Tv publikoi një shkrim lidhur me tentativën e rrëmbimit të biznesmenin Aurel Guni.





