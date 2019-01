MADAME MAPO/ Nga varfëria në majat muzikore, historia e shqiptares Ava Max

Nga Lucy Mapstone, Belfast Telegraph





“Prindërit e mi u larguan nga Shqipëria në 1990 dhe jetuan në një kishë në Paris për një vit të tërë”

Këngëtarja dhe kompozitorja amerikane Ava Max ka kaluar një muaj të mrekullueshëm që nga publikimi shpërthyes i single-it Sweet But Psycho, i cili për pak nuk u bë kënga numër një për Krishtlindje në Mbretërinë e Bashkuar

Ava Max po gumëzhin. Ajo është me sy të ndritshëm dhe drejt rrugës për të shkuar në fillim të asaj që shumë kritikë tashmë janë duke parashikuar që do të jetë një karrierë yjesh.

Megjithëse ju mbase mund të mos jeni të njohur me të, ka një shans shumë të madh që ju keni dëgjuar vetëm këngën ‘Sweet But Psycho’, e cila ishte gati numri një i Krishtlindjes në Mbretërinë e Bashkuar. Ajo humbi në ceremoninë festive të yllit të LadBaby, por popstarja amerikane arriti të vinte në vendin e dytë duke lënë pas Ariana Grande. Max pastaj e kryesonte renditjen javën e ardhshme, dhe ajo gjithashtu e bëri atë përsëri, duke marrë numrin e parë në Britani të Madhe në 2019.

Kënga gjithashtu është në krye në më shumë se 10 vende në të gjithë botën, përfshirë Gjermaninë, Zelandën e Re dhe Suedinë. Nuk është një fillim i keq për askënd, për më tepër një njeri të panjohur. “Për mua, është e pabesueshme”, pranon Max, duke reflektuar mbi muajt e fundit të jetës së saj. “Është emocionuese, sigurisht, por dua të arrij më shumë. Dua të publikoj më shumë këngë dhe dua të dal me një album”.

Në rast se nuk keni dëgjuar ‘Sweet But Psycho’, ose nuk keni parë videon, mendoni Just Dance-era Lady Gaga. Max ka flokë peroksidë biondë dhe veshje të guximshme. Muzika është infektive, e kapur, kërcimi i këndshëm me një dozë të rëndë.

Stili i saj është padyshim pop, një lëvizje e guximshme në një kohë kur ndonjëherë konsiderohet një zhanër më i dobët dhe ajo i citon frymëzimet e saj muzikore si Beatles, Whitney Houston, Christina Aguilera dhe The Fugees.

Ajo u prezantua së pari për dëgjuesit si një artiste me muzikantin amerikan të muzikës elektronike DJ Lee Youth. Në fillim të vitit 2018, ajo publikoi single-in e saj debutues ‘My Way’, e ndjekur nga hiti viral ‘Not Your Barbie Girl’. Ajo më pas publikoi një tjetër single, ‘Slippin’ dhe u paraqit në albumin e David Guetta si vokaliste, përpara se ‘Sweet But Psycho’ të ishte shpërthimi i saj.

Për disa, mund të duket se suksesi i 24-vjeçares ka ndodhur brenda natës me atë këngë të madhe, por Max këmbëngul se nuk ishte thjesht rastësi. “Ka qenë një përpjekje për të gjithë jetën time”, shpjegon ajo. “Kur isha 14 vjeç, u zhvendosja në Kaliforni me nënën time për muzikën, sepse përfundova të bëja disa gara kur isha 10, 11 dhe 12 vjeçe. Atëherë mamaja shiti shtëpinë e saj dhe erdhëm në Los Anxhelos nga Virxhinia”.

“Po atë vit nuk shkoi aq mirë, sepse LA nuk ishte pikërisht ajo që ne menduam se do të ishte. Kishte shumë zhgënjim.

Pastaj, kur isha 15 vjeçe, u kthyem në bregun lindor. Kam jetuar atje për dy vjet, në Karolinën e Jugut, para se të kthehesha kur isha 17 vjeç me vëllanë tim duke kënduar dhe duke shkruar këngë, pastaj më në fund u takova me njerëzit e duhur pas viteve të vështira”.

Personi i duhur, në rastin e Max, ishte Cirkut, një producent kanadez, i cili ka punuar me ikonat e muzikës moderne si Rihanna, The Weeknd, Katy Perry dhe Jessie J, në mesin e shumë të tjerëve.

Ai e mori nën krahun e tij dhe filluan të shkruajnë dhe të regjistrojnë muzikën së bashku, para se të vënë një këngë në platformën audio SoundCloud. “Kam rënë në sy në kohë rekord dhe kështu unë pata sukses”, thotë Max.

Emri i saj i lindjes është Amanda Ava Koçi dhe duke pasur prindër shqiptar, këngëtarja-kompozitore e ka kuptuar se çfarë duhet të bëjë që të luftojë për karrierën e saj, duke parë prindërit e saj të përballen me betejat pas lëvizjes së tyre në Amerikë nga Shqipëria e shkatërruar nga lufta.

“Në vitet 1990 dhe 1991, ata u larguan nga Shqipëria dhe shkuan në Paris për një vit, përfunduan në Paris dhe jetuan në një kishë për një vit të tërë, ishte shumë e vështirë për ta, por ishte e bukur për shkak se ata ishin në Paris. Ata takuan një zonjë në Paris që u dha atyre pasaporta dhe përfunduan në Wisconsin – aty ku unë kam lindur.

Ata shkuan në Amerikë me asgjë, pa para, asnjë gjuhë. Ishte shumë e vështirë për ta. Mbaj mend t’i shikoj ata kur u rrita, duke u përpjekur, duke punuar tri punë secili”.

“Ndonjëherë unë tani mendoj: Uau, ndihem kaq fat që po bëj atë që po bëj”.

Max rrëfen se shpesh ndihej sikur donte të hiqte dorë, sidomos kur kaloi kohë në Los Anxhelos gjatë vitit të saj të parë të vështirë, por se “familja e fortë” e shtyu atë për të patur sukses. “Ata më thonin: Me të vërtetë, do të arrish deri këtu dhe do të heqësh dorë?” thotë ajo.

Max “nuk pret që t’ua kthejë të gjitha” prindërve të saj, por ajo gjithashtu dëshiron të nxjerrë në pah një person filantrop në përgjithësi, së bashku me një karrierë fitimprurëse muzikore. “Me të vërtetë, vetëm dua të ndihmoj familjen time, miqtë dhe njerëzit e mi në përgjithësi”, thotë ajo.

Pavarësisht se ka lindur në Amerikë, ajo thotë se ajo është “100% shqiptare” dhe se ajo “patjetër dëshiron t’i japë përsëri bashkësisë shqiptare kur të mundet”. “Do të ishte e mahnitshme të bëja një koncert për mbledhjen e fondeve atje. Është e rëndësishme të kthehesh në vendlindje”.

Por, para se të arrijë të gjitha këto, qëllimi i Max-it për 12 muajt e ardhshëm është publikimi i albumit të saj debutues, si dhe më shumë single. “Definitivisht nuk më pëlqen tapeti kuq,” pranon ajo. “Unë shkoj në tapet të kuq, sepse unë duhet të shkoj, por unë nuk jam një tifoze e madhe. Kjo nuk është gjë e imja, unë dua një vend si studio për bërjen e muzikës dhe performimin”.

Megjithatë, ajo është duke dashur përgjigjen e fansave të saj, të cilët kanë filluar t’i afrohen asaj gjatë disa muajve të fundit.

“Unë kam fansat më të ëmbël – ata vijnë tek unë për këshilla” -thotë Max. “Ata këndojnë këngët e mia apo i nxjerrin ato nëpër shkollë ose ndoshta kur ata ndihen të trishtuar dhe këngët e mia i lehtësojnë”.

Nga albumi i saj i ri i ardhshëm, ajo ngazëllehet: “Unë jam shumë e emocionuar për t’u treguar të gjithëve anën tjetër timen. Po, ata e kanë parë anën e butë psikologjike dhe më kanë parë që jam kështu, por unë dua t’u tregoj atyre më shumë nga një anë e vërtetë”.

Ajo përfundon duke thënë me vendosmëri t’i përmbahet stilit të saj: “Por unë gjithashtu dua të vazhdoj të publikoj më shumë këngë pop. Ne kemi nevojë për më shumë këngë pop dhe këngë më të fuqishme”.

“Unë jam e emocionuar që njerëzit të dëgjojnë më shumë nga muzika ime”.