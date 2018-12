Kujdes, pjesët e trupit që nuk duhen larë shumë shpesh

Pastërtia e trupit është një fenomen që secili nga ne kërkon që ta bëjë më së miri. Por jo gjithmonë ky është një proces i mirpritur për disa pjesë të trupit.





Janë disa pjesët të trupit nuk duhet të jenë të pastra me patjetër. Është e rëndësishme që këto pjesë trupi të pastrohen por jo shumë shpesh pasi kjo ndikon në hëndetin e tyre.

Veshët:

Dylli në të vërtetë pastron veshët tuaj duke mbledhur mbeturinat. Gërmimi i tij me shkopinjtë e veshëve do ta lënë veshin të pambrojtur thotë Otorinologu Dr. Erich Voigt, i Qendrës Mjekësore Langone. Nëse vendosni ta pastroni veshin me shkopinjtë që shiten për pastrimin e tyre, ju do të shtyni dyllin në më tej dhe do e parandaloni që ai të rrjedh natyrshëm.

Fytyra:

Duhet larë dy herë në ditë, por një pastrim i thellë nuk duhet të jetë pjesë e regjimit tuaj të përditshëm, thotë dermatolog Jody Levine, i kirurgjisë dhe dermatologjisë plastike të NYC. Pastrimi i thellë mund të jetë po aq i dëmshme sa përdorimi i llojit të gabuar të produktit, pasi ai mund të heqë nga lëkura juaj vajrat natyrore dhe të shkaktojë çrregullime.

Hunda:

Ne nuk do të ndalonim kurrë që të pastronit një hundë kur jeni me grip, por ka arsye të mirë për të ndaluar pastrimin e tepërt të saj. Futja e gishtave në hundë mund të krijojë gërvishtje të vogla të cilat e dëmtojnë atë. Në fakt mund dhe të rrisni çrregullimin dhe acarimin brenda saj.