KLP nis punën me emrat në komisione, por ja çfarë thotë drejtuesi Ibrahimi

Këshilli i Lartë i Prokurorisë është mbledhur ditën e djeshme, duke nisur nga puna me ngritjen e katër komisioneve të rëndësishme. Kështu, ditën e djeshme, janë ngritur komisionet që do të planifikojnë buxhetin e prokurorive, do të vlerësojnë karrierën e prokurorëve dhe anët profesionale, si edhe do të marrin masa disiplinore kur duhet ndaj tyre.





I pari që u ngrit ishte Komisioni i Planifikimit Strategjik dhe i Administrimit të Buxhetit. Në këtë Komision, kryetar u zgjodh Gent Ibrahimi, i cili është edhe kryetari i KLP-së, ndërsa anëtarë janë zgjedhur Nurihan Seiti si anëtare joprokurore dhe Antoneta Sevdari, kjo e fundit nga Prokuroria e Tiranës. Gjithashtu, janë zgjedhur edhe dy anëtarë zëvendësues, që janë: Arben Dollapaj, prokuror i Prokurorisë së Apelit Shkodër dhe Alfred Balla, anëtar joprokuror. Më pas, është ngritur Komisioni Disiplinor, që do të marrë dhe vlerësojë masat ndaj prokurorëve. Kryetar në këtë komision u emërua Bujar Sheshi, prokuror pranë Prokurorisë së Apelit për Krime të Rënda.

Anëtarë u zgjodhën: Besnik Cani nga Prokuroria e Elbasanit dhe Tartar Bazaj, anëtar joprokuror. Si anëtarë zëvendësues u zgjodhën: Gentjan Osmani nga Prokuroria e Krimeve të Rënda dhe Nurihan Seiti si anëtare joprokurore.

Si kryetar i Komisionit të Vlerësimit të Veprimtarisë Etike dhe Profesionale u zgjodh Alfred Balla, anëtar joprokuror i KLP-së. Ndërsa anëtarë të thjeshtë u zgjodhën Kostaq Beluri nga Prokuroria e Përgjithshme dhe Gentjan Osmani nga Prokuroria e Krimeve të Rënda. Anëtarë zëvendësues janë: Tartar Bazaj, joprokuror dhe Besnik Cani nga Prokuroria e Elbasanit. Në fund, u ngrit edhe Komisioni i Zhvillimit të Karrierës me kryetar Sandër Becin, anëtar joprokuror i KLP-së dhe Arben Dollapajn e Antoneta Sevdarin si anëtarë nga Prokuroritë e Apelit Shkodër dhe e Tiranës respektivisht.

Si anëtarë zëvendësues u zgjodhën Bujar Sheshi nga Prokuroria e Apelit për Krimet e Rënda dhe Gent Ibrahimi. Në mbledhjen e djeshme, gjithashtu, u diskutua edhe për mjediset ku do të punojë dhe ushtrojë funksionet e saj KLP-ja. Gjithashtu, KLP duhet të emërojë edhe gjashtë magjistratë si prokurorë, emërimet e të cilëve kanë mbetur pezull. Ndërkohë, që nga ngritja e këtij institucioni këtë muaj, kanë mbetur rreth dy muaj si afat ligjor nga zgjedhja e Kryeprokurorit të ri të Republikës së Shqipërisë.

Momentalisht, burimet thonë se hapja e garës për kandidatët për Prokuror të Përgjithshëm do të ndodhë në janar 2019. Pas zgjedhjes së Kryeprokurorit, që do të votohet në Parlament, do të nisë puna për ngritjen e Strukturës së Posaçme Antikorrupsion dhe Byrosë Kombëtare të Hetimit, ku fokusi kryesor do të jetë lufta ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar.

Ndërkohë mbrëmjen e sotme, në emisionin i “Ftuari” të gazetarit Endri Xhafo në A2, Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Gent Ibrahimi foli për procesin e ngritjes së këtij institucioni kaq të rëndësishëm për reformën në drejtësi dhe atë se çfarë pritet.

Gent Ibrahimi është kandidaturë e thirrjes së 6-të e një komisioni të përkohshëm që u ngrit për kandidaturat e Shoqërisë Civile. Nga 6 thirrje, 5 të parat dështuan. Në A2, ai sqaroi këtë situatë.

“Është një skepticizëm i përgjithshëm që e kemi të gjithë ne në raport me reformën në drejtësi dhe produktet që presim prej saj. Mund të ju numëroj dhjetëra emra personash që janë militues në shoqërinë civile prej dhe që njëkohësisht janë edhe juristë të sprovuar. Por besoj se ka qenë skepticizmi ai që ka ndikuar në mungesën e ofrimit sepse kjo reformë ishte e fundit në valën pa fund për ta reformuar këtë reformë, por asnjëherë nuk ka pasur një qasje frontale”, u shpreh Gent Ibrahimi.

Më tej, kreu i KLP tha se skepticizmi këtu i atribuohet e gjitha sistemit tonë politik dhe jo faktit që këto institucione nuk do të jenë të gjendje të sjellin produktet që të gjithë i presim. “Që të gjithë mendojnë se politika do të ja dalë të ndikojë në punën e këtyre njerëzve”, tha ai.

Gjetjen e një numri të mjaftueshëm kandidatësh, Ibrahimi e cilëson si çështje të së kaluarës. “Herën e parë, në kushtet e mungesës së madhe të besimit, ne patëm një numër të mjaftueshëm kandidatësh. Herën e dytë, kur institucionet të tregojnë se çfarë janë në gjendje të prodhojnë, atëherë jam i sigurt se numri i kandidaturave do të jetë më i madh. Kriteri ligjor nuk ka pse të ndryshojë pasi ka qenë produkt i një llogarie dhe analize shumë të gjatë”.