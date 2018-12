Këto janë 8 gabimet që bëjnë 99% e femrave në çift…

Kjo është një listë me 8 gabimet më të zakonshme që 99% e grave bëjnë.





1. Bëni shumë leksion

Gabimi kryesor në marrëdhëniet në çift, është se shumë diskutime nisin nga gruaja. Unë nuk dua të them që mos flisni fare, por dua të them që në vend të shpjegohet pse, thuhet “Ta them unë se si ta bësh, e di unë….ti nuk ke ….” dhe pastaj fillon leksioni që meshkujve ua bën kokën dhallë!

2. Ju kaloni nga ekstremi në ekstrem

Femrat bëjnë një gabim. Ato janë gjithmonë janë plot gjallëri nga ekstremi i të qenit “gjithmonë në dispozicion” në të qenit “absolutisht të padisponueshme”.

3. Ka dy pika që duhet të theksohen këtu:

Kur një grua është gjithmonë në dispozicion për partnerin e saj për intimitet, pa marrë parasysh se si ai sillet, ajo humb vlerën si në sytë e saj dhe në ato të partnerit të saj. Kur një grua vepron si një udhëheqëse apo si një “mami” në familje, ajo humb atraktivitetin e saj seksual. Kjo për shkak se në kokën e një mashkulli, “mami” dhe “seksi’ janë gjëra krejt të ndryshme. Ai e do “mamin”, por ai do të dojë të gjejë një grua tjetër për seks. Një grua është kombinim i një vajze dhe një nëne.

4. Prisni shumë shkurt

Sugjeroj që gratë të përdorin fraza të tilla si “A e di se sa e trishtuar ndihem unë?” ose “Unë jam shumë e mërzitur, sepse kur ta sqarova se sa e rëndësishme është kjo për mua, shpresova se do më kuptoje”. Duke bërë këtë, grua ndan përgjegjësinë me mashkullin për shkakun e gjendjes së saj. Kjo është shumë e rëndësishme.

5. Nuk e njihni se çfarë është lumturia

Detyra kryesore e prindërve është të përcjellin tek fëmijët e tyre kuptimin se çfarë është lumturia. Nëse një grua e ushqen dhe kultivon veten me një ndjenjë gëzimi, ajo është duke vrarë dy zogj me një gur.

6. Nuk i mësoni fëmijët të përcjellin dhe tregojnë dashuri

Gjëja e parë për të mbajtur në mend është se sa e rëndësishme është të pranoni ndjenjat e tyre. Nëse vajza juaj është duke qarë, nuk duhet t’i thoni se po qan për diçka pa kuptim. Ju duhet të tregoni se po të ishit ne vendin e saj do bënit te njëjtën gjë. Një mënyrë për të bërë këtë është që të tregoni fëmijëve të dinë se asgjë nuk është gabim me ta. Thojini “Çfarëdo që të ndodhë, unë jam këtu për ty”.

7. Nuk e lini burrin të flasë

Burrat duhet të mësojnë se si të flasin. Kur ata nuk flasin, gratë ndihen të padëshiruara. Problemi është se meshkujt bëjnë planet e tyre të vetëm dhe nuk i diskutojnë ato me gratë. Por ekspertet mendojnë se edhe kjo është ne dorën e grave për ta bere. Kur burri ju pyet për diçka, ose ku e ka këmishën, i thoni: me thuaj tre fjalët magjike qe kane shume rëndësi për mua dhe unë do ta them.

8. Nuk e njihni bukurinë tuaj

Pse një grua shpenzon orë të tëra para pasqyrës para se te dale për tu dukur bukur, për të huajt në rrugë, kur ajo nuk mund të gjejë kohë për ta bërë veten të duket bukur për burrin e saj në shtëpi? Kjo ndodh për shkak se gratë shqetësohen për opinionin publik. Burri është tashmë në krahë të saj dhe me kaq mjafton, por e keni gabim./In Tv/