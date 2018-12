Fustanet me ngjyrë “lakuriq” janë kthyer në trendet më të pëlqyera në Hollivud, në vitet e fundit. VIP-at janë parë me fustane të thjeshta, ose me rrjetë, dhe ngjyra e cohës poshtë jep përshtypjen se nuk kanë veshur asgjë nën të.





Yje si Xhenifer Lopez, Kendal Xhener dhe Laverne Koks janë vetëm disa nga VIP-at që kanë eksperimentuar.