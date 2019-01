Këmbimi valutor: Nis të lëkundet Euro dhe monedha amerikane

Në tregun valutor vendas, sot Euro dhe Dollari janë lëkundur duke pësuar rënie krahasuar me ditën e djeshme.

Euro blihet sot me 124.75 lekë dhe shitet me 125.20 lekë. Dollari amerikan blihet me 108.80 lekë dhe shitet me 109.35 lekë.

Paundi britanik qëndron në të njëjtat vlera. Blihet me 139.95 lekë dhe shitet me 140.85 lekë.

Monedhat e tjera këmbehen si më poshtë:

EUR/ALL 124.75 -125.20

USD/ALL 108.80 -109.35

GBP/ALL 139.95 – 140.85

AUD/ALL 78.40 – 79.05

CAD/ALL 81.95 – 82.60

CHF/ALL 110.55 – 111.35.