Ja rastësitë kur mbiemrat hapin“probleme”, ‘Karikari’ nuk është i vetmi…

“Si mund të blija një lojtar që nëse do të shënonte, i gjithë stadiumi do të brohoriste duke u tallur me mbiemrin e tij: Kaka, Kaka. Një mbiemër që mban erë. Është e rrezikshme të firmosësh me një lojtar të tillë”. Ishte kjo deklarata e ish-drejtorit të Juventusit, Luçiano Moxhi, kur u pyet pse nuk bleu brazilianin Rikardo Kaka, i cili zgjodhi Milanin për të vazhduar karrierën në Serinë A.





Historia e mbiemrave që koincidojnë me fjalë të “rënda” në gjuhë të ndryshme, nuk përfundon te Kaka. Në Itali jo pak është komentuar edhe Luis Figo, ish-fantazisti portugez, mbiemri i të cilit në gjuhën e shtet fqinj përkthehet si një qejfli pas femrave. Megjithatë, këto kanë më tepër siklete për komentatorët sportivë sesa për klubet dhe tifozët.