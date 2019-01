Horoskopi i muajit janar: Njihuni me parashikimin për çdo shenjë

Ky është horoskopi për muajin janar 2019. Njihuni me parashikimin për punën, dhe ndjenjat, si do ecë ky muaj për të lindurit e çdo shenje.





Dashi

Dashuria: Gjatë ditëve të para të vitit, yjet ju ftojnë të përqendroheni më shumë në sferën e punës, por Venusi do t’ju inkurajojë të hapni sytë dhe zemrën tuaj dhe ju fton për të thelluar historinë tuaj të dashurisë. Kushtojini vëmendje asaj që thoni, nganjëherë jeni shumë spontan, prandaj përpiquni të mësoni të mendoni para se të thoni diçka që mund të dëmtojë një të dashur. Reagimet tuaja të ekzagjeruara do të shërbejnë vetëm për ta bërë situatën më të tensionuar. Për fat të mirë, Mërkuri do t’ju ndihmojë të menaxhoni marrëdhëniet në një mënyrë më serioze dhe më objektive.

Puna: Fillimi i vitit mund të jetë katastrofik dhe Dielli mund të vendosë shkopinj midis rrotave. Por mos u ankoni, sepse do të jetë një situatë momentale dhe gjatë gjysmës së dytë të muajit gjithçka do të kalohet. Shpejt mundësitë do të materializohen dhe shumë nga shenjat do të shtrëngojnë marrëveshjet e reja profesionale. Në përgjithësi, do të jetë një fillim aktiv dhe premtues i vitit, përfitoni nga evolucioni i yjeve për të bërë përparim të madh drejt qëllimeve tuaja profesionale. Yjet do t’ju ndihmojnë, por ju duhet të përvishni mëngët tuaj.

Demi

Dashuria: Janari do të fillojë me dëshirat e mira, por gjatë gjysmës së dytë të muajit diçka në dashuri mund të ndryshojë nëse nuk ndërhyni në kohë. Venusi do të jetë në Akrep deri në dekadën e parë dhe do t’ju japë kohë deri në mes të muajit për të kontrolluar emocionet tuaja, para se të ndryshojë moti dhe ju humbni interesin e përftuar deri atëherë. Megjithatë, prania e Venusit në Shigjetar do t’ju bëjë të ndiheni entuziast dhe do të jetë një periudhë kur kaq shumë dashuri do të kalojnë njëra-tjetrën, për të mirën e sensualitetit tuaj. Çiftet e qëndrueshme mund të kalojnë nëpër disa tensione, por ato mund të zhduken plotësisht nëse mund t’i kontrolloni ato.

Puna: Çdo gjë do të jetë e qetë në punë deri në dekadën e dytë të muajit, do të punoni shumë dhe do të jepni më të mirën, duke vënë në praktikë gjithçka që keni mësuar deri më tani. Por, atëherë, kur Dielli dhe Mërkuri të hyjnë në Ujor, mund të ketë tensione me anëtarët dhe kolegët. Çelësi për të dalë nga këto ndikime negative është të mësosh si të përshtatesh. Nëse qëndroni të lidhur me parimet tuaja dhe nuk i ndryshoni qëndrimet tuaja ndaj të tjerëve, nuk do të jeni në gjendje të shkoni përpara gjysmë centimetri. Rezultati pozitiv ose negativ do të varet vetëm nga ju: nëse veproni si duhet dhe shfrytëzoni çdo mundësi ju do të arrini objektivat e dëshiruara.

Binjakët

Dashuria: Janari fillon në emër të dashurisë për Binjakët, ndjenjat tuaja do të jenë më të forta, por pas javës së parë do të keni mundësi të zgjeroni horizontet tuaja, të takoni miq të rinj dhe kush e di, madje edhe dashuri të reja! Do të jetë një muaj kalimi midis një të kaluar të ndenjur dhe një rritjeje të afërt dhe evolucionit që do të vijë. Sigurisht që nuk është koha të heqësh dorë: yjet do të shkëlqejnë më shumë se kurrë në sferën sentimentale dhe e vetmja gjë që duhet të bëni është që të zgjidhni një partner/e dhe të filloni një udhëtim të përbashkët së bashku. Kush do të jetë në gjendje të gjejë shpirtin binjak mund të jetojnë përvoja të jashtëzakonshme dhe mund të bëjnë plane për një të ardhme më të ndritur!

Puna: Nëse në fillim të muajit në punë mund të ketë disa fërkime, tensioni do të zvogëlohet ndjeshëm derisa të kalojnë ditët. Nga gjysma e dytë e muajit më në fund do të jetë e mundur të fillohet nga fillimi, të përballeni me sfida të reja dhe të punoni me vendosmëri dhe objektiva konkrete, ndërsa Urani do të vazhdojë të frymëzojë ide të reja dhe do t’ju shtyjë të jeni më të pavarur. Ardhja e hënës së plotë rreth datës 21do të shënojë fillimin e një periudhe shumë të favorshme, edhe nëse mund të ngatërroheni nga prania e Neptunit, i cili me ndikimin e tij negativ pengon përparimin tuaj.

Gaforrja

Dashuria: Peizazhi sentimental i këtij viti është i favorshëm për shumë nga shenjat. Për disa, madje mund të jetë e mirë për të krijuar lidhje, për të tjerët mund të ketë një bashkëjetesë në horizont. Çiftet do të stabilizohen, do të ndërtojnë fole, ndërsa të tjerët do të ndajnë jetën e tyre në paqe dhe qetësi. Përfitoni nga ndikimet stabilizuese të Saturnit për të thelluar marrëdhëniet para se të shkoni në kërkim të aventurave të reja. Ju do të keni hënën në favorin tuaj për të konsoliduar një marrëdhënie dhe madje edhe beqarët mund të përfitojnë nga mundësitë që lindin për të gjetur shpirtin binjak. Atmosfera sensuale është intensive dhe ju do të përjetoni emocione magjike!

Puna: Viti do të fillojë me Diellin në bashkëpunim dhe është një kohë e mirë për të hyrë në punë ose për të kërkuar një promovim. Marrëdhëniet e punës që do të shtrëngohen gjatë kësaj periudhe do të kenë shanse të mira për të kaluar një kohë të gjatë dhe bashkëpunimet me shefin tuaj do të jenë shumë të kënaqshme. Ju do të keni një intuitë të madhe, e cila do t’ju ndihmojë të bëni investime të shkëlqyera në biznes, ndërsa hëna e plotë në Luan do t’ju ndihmojë t’i kuptoni ato duke ju bërë rezultate të rëndësishme. Në fund të muajit ju mund të jeni pak të lodhur, por gjithashtu do të jeni të kënaqur të keni kapur ndonjë mundësi të paraqitur.

Luani

Dashuria: Me praninë e Jupiterit ky fillim i vitit do të sjellë shumë gjëra pozitive edhe në dashuri dhe jo vetëm tek beqarët por edhe tek ata që kanë vendosur të mbyllin një histori dashurie për të filluar një marrëdhënie të re. Nëse historia juaj e dashurisë arrin të kapërcejë krizën, atëherë mund të zbuloni sërish bashkëpjesëmarrjen dhe entuziazmin për të jetuar marrëdhënien në çift. Nëse jeni në harmoni të thellë ju gjithashtu mund të bëni plane për të ardhmen, të shkoni të jetoni së bashku ose të synoni edhe datën e dasmës. Zemrat e vetmuara nuk duhet të harxhojnë mundësitë për argëtim, sepse në çdo moment ata mund të njohin një person shumë intrigues.

Puna: Jeta profesionale është shumë interesante në këtë muaj të janarit 2019 dhe mund të ketë mundësi të shkëlqyera pune edhe për ata që tashmë kanë një punë dhe duan të ndryshojnë. Jupiteri ofron shumë mundësi të mira për të marrë shtigje të reja profesionale dhe nga dekada e dytë e muajit mund të ketë edhe një takim fat me njerëz me ndikim që mund t’ju ndihmojnë të gjeni atë që dëshironi. Por do t’ju duhet të bëni gjithçka për të mbështetur cilësitë tuaja dhe përgjegjësia do të jetë edhe më e madhe.

Virgjëresha

Dashuria: Fillimi i vitit do të jetë pak kritik për të lindurit e shenjës së Virgjëreshës. Ankthi dhe mungesa e qartësisë do të jenë sfondi i situatave që nuk janë gjithmonë të këndshme. Ata që janë në çift mund të ndjejnë një rënie në dëshirë dhe një vështirësi të caktuar në marrëdhëniet, për shkak të presionit emocional që do të çojë shumë nga shenjat për të derdhur një zhgënjim të caktuar tek partneri/ja tyre. Jupiteri dhe Neptuni do të trondisin sigurinë tuaj, por rreth fundit të muajit do të gjeni një qetësi të mirë emocionale dhe mund të përjetoni momente unike dhe të paharrueshme me partnerin/en tuaj. Beqarët që janë në kërkim të personit të duhur mund ta zbulojnë atë pa pasur nevojë të shkojnë larg!

Puna: Viti fillon me disa probleme të vogla, por mos u shqetësoni, keni të gjitha kërkesat e nevojshme për ta përballuar atë dhe për ta kapërcyer atë. Ju jeni të motivuar dhe plot energji dhe në sajë të cilësive tuaja do të jeni në gjendje të fitoni besimin e shefit tuaj, i cili do t’ju konsiderojë si një burim themelor. Përpjekja juaj do të shpërblehet dhe suksesi i një projekti për të cilin po punoni për njëfarë kohe do të rrisë shanset e një promovimi. Do të përfundoni muajin e janarit të lodhur, por të kënaqur me punën që keni përfunduar.

Peshorja

Dashuria: Në këtë muaj të janarit 2019 jeta e çifteve do të jetë e shkëlqyer. Venusi do të animojë marrëdhënien tuaj me entuziazëm. Lidhja me partnerin/en do të jetë intensive dhe do t’ju lejojë të shprehni ndjenjat tuaja të vërteta. Ata që janë në një marrëdhënie të qëndrueshme do të kërkojnë mënyra alternative për të kaluar kohën në çift. Sidoqoftë, në javën e tretë të muajit mund të ndodhin disa momente tensioni dhe do të duhet të fusni gjithë durimin tuaj për të harmonizuar marrëdhëniet me partnerin. Dialogu dhe mirëkuptimi do të jenë armët më të mira për të kapërcyer kohë të vështira. Beqarëst do të duhet t’i kushtojnë vëmendje zhgënjimeve.

Puna: Tranziti i Saturnit që nga fillimi i vitit do të çojë në vonesa dhe vështirësi në fushën e punës. Do të ketë raste kur ju do të ndjeni se nuk jeni vlerësuar aq sa meritoni dhe frustrimet do të jenë të pashmangshme. Yjet këshillojnë të mos zbresin dhe të mos ndikohen në mënyrë negative, por të vazhdojnë të punojnë me saktësi, angazhim dhe përgjegjësi. Edhe nëse kërkon më shumë kohë, do të shihni shpërblimin e përpjekjeve tuaja.

Akrepi

Dashuria: Që nga fillimi i vitit 2019, jeta e dashurisë do të mbrohet mirë nga prania e Venusit dhe do të rezervojë një moment të favorshëm për Akrepët. Sidomos në javët e para të muajit, në sajë të transiteve të favorshme planetare, marrëdhëniet do të vazhdojnë pa një pengesë dhe dashuria do të jetë një strehë e sigurt për t’u strehuar kur bota rreth jush fillon të bëhet armiqësore. Megjithatë, duhet të jemi të kujdesshëm dhe ata që kanë një marrëdhënie në vazhdimësi duhet t’i kushtojnë vëmendje fatkeqësive. Mos lejoni që aventurat e kota të kërcënojnë marrëdhënien mes jush dhe partnerit/es tuaj. Beqarët, megjithatë, të ndikuar nga Hëna dhe Venusi, do të jenë të papërmbajtshëm dhe do të tërheqin përfaqësuesit e seksit të kundërt.

Puna: Në vendin e punës, gjërat do të jenë të mëdha. Ju do të jeni në qendër të çdo gjëje, aftësitë do të njihen dhe do të merrni shumë lëvdata. Por kini kujdes që të mos jeni të zhveshur nga arroganca, gjë që mund të shkatërrojë harmoninë që ju bëri të mbizotëroni. Në vend të kësaj, kultivoni miqësi dhe marrëdhënie duke e vlerësuar vetveten si një person dhe do të vazhdoni të jeni të pashqetësuar në rrugën tuaj. Ditët e para të muajit do të jenë thelbësore për të filluar mirë, ju do të merrni lajme të mira dhe mundësinë e një ndryshimi të rëndësishëm.

Shigjetari

Dashuria: Që nga fillimi i vitit ju do të hyni në një moment magjik. Venusi bashkohet me Jupiterin në shenjën tuaj dhe qëndron atje deri në fund të muajit. Fati i mirë është me ju dhe projektet me partnerin/en kanë filluar të marrin formë. Çiftet lehtë do të kapërcejnë çdo konflikt dhe shikimi do të drejtohet drejt dashurisë, me qëllim të përmirësimit, por mbi të gjitha ndjenjën e ndjenjave të sinqerta. Vetëbesimi dhe besimi do të jenë çelësi i suksesit tuaj në dashuri. Beqarët do të jetë miqësor dhe joviale si gjithmonë, dhe gjatë muajit janar 2019 do të jetë në gjendje për të pushtuar këdo. Ardhja e Venusit do t’ju bëjë shumë tërheqës dhe do të rrisni magnetizmin tuaj personal.

Puna: Fillimi i vitit 2019 shënohet me shpejtësi dhe ndryshim. Optimizmi mendor ju drejton për të krijuar projekte të reja që mund të ndryshojnë rrënjësisht jetën tuaj të përditshme. Lini kujtimet e së kaluarës dhe përballuni me botën me energji dhe vetëbesim. Besoni në frymëzimet tuaja, vetëm në këtë mënyrë do të jeni në gjendje të arrini qëllimet tuaja. Ju mund të përmirësoni në biznesin tuaj ose nëse nuk e keni atë, merrni një punë që i plotëson pritjet tuaja. Paratë do të vijnë në xhepat tuaj, duke përmirësuar ndjeshëm jetën tuaj.

Bricjapi

Dashuria: Janari do të fillojë i madh dhe yjet do t’ju buzëqeshin, me përjashtim të Marsit, i cili do t’ju shtyjë të tejkaloni, në kritika dhe madje të shkaktoni diskutime dhe probleme familjare. Mundohuni të arsyetoni dhe ndoshta t’i kushtoni vetes pasioneve tuaja për të lënë pak avull dhe për të shmangur sjelljen e kësaj energjie të keqe në marrëdhënie me të tjerët. Nëse doni të qëndroni të qetë në shtëpinë tuaj, jepini vetes shumë hapësirë ​​për t’u çlodhur dhe për të dashur, por nëse nuk mundeni, mos zbritni në fund të marrëdhënies tuaj. Shkurajimi dhe vuajtja së shpejti do të hapin rrugën për një dashuri të re. Edhe beqarët nuk duhet të humbasin shpresën, herët a vonë vetëtimat do të jenë atje!

Puna: Megjithëse karriera juaj po ju jep kënaqësi të mëdha, do të dalin disa ndërlikime në ditët e para të vitit 2019. Nëse keni një rol udhëheqës mund të keni vështirësi, por nëse jeni të varur mund të keni presion nga udhëheqësit. Kushtoj vëmendje të madhe investimeve dhe mos jepni propozime në dukje, sepse planet tranzit planetare nuk janë të favorshme në këtë kohë. Besoni instinktet tuaja dhe përpiquni të krijoni një mjedis të ri rreth jush. Kreativiteti, shpirti dhe shkathtësia do të jenë elementët për të synuar përmirësimin e situatës suaj.

Ujori

Dashuria: Ky vit do të fillojë me tensione në dashuri që do të ndodhin nga ditët e para të muajit. Me Hënën dhe Venusin në Akrep, ju do të përjetoni momente të pasioneve intensive për disa ditë dhe është e mundur që ende ka grindje deri në dekadën e parë. Për fat të mirë, atëherë qetësia do të kthehen dhe ndjenjat spontane do të mbizotërojnë që do të sjellin paqe në zemrën tuaj. Nga ky moment yjet do të jenë shumë më bujare dhe nën ndikimin dashamirës të Jupiterit, dashuritë do të lulëzojnë përsëri. Nëse jeni vetëm mos humbisni mundësitë për të bërë të njohje të reja, për shumë prej jush do të ketë ditë për të festuar!

Puna: Pavarësisht tensioneve në dashuri ju do të keni një përgjegjësi të energjisë që do të japë një kthesë pozitive në marrëdhëniet profesionale. Nëse nuk jeni në nxitim dhe nuk do të jeni kokëfortë, do të vazhdoni të jeni të suksesshëm. Venusi do të jetë së bashku me Jupiterin dhe ndikimi i dy planeteve më të dobishme të zodiakut mund t’ju japin momentet e fatit dhe mundësitë që të mos humbasësh. Nga mesi i muajit të ardhshëm, Mërkuri do të jetë në shenjën tuaj dhe do t’ju japë kurajë për të mbështetur fuqimisht idetë tuaja.

Peshqit

Dashuria: Java e parë e vitit të ri do të jetë fitimprurëse në dashuri. Për disa ditë Venusi dhe hëna do të mbrojnë gjërat që janë më afër zemrës suaj, duke ju dhënë mundësi dhe momente fatlume. Venusi do të ushqejë flakët e pasionit dhe do të ketë momente bashkëpunimi me partnerin, por kini kujdes sepse xhelozia mund të luajë truket për ju. Mundohuni të qëndroni të qetë dhe në vendin tuaj dhe të besoni aftësinë tuaj për të kapërcyer këtë ndjenjë nervozizmi që ju sulmon. Nëse jeni vetëm, përqendrohuni në miqësitë dhe shkoni në vende të reja, ndoshta rastësisht mund të gjeni dikë që nuk pret asgjë tjetër veçse t’i hidhni sytë.

Puna: Urani dhe Marsi qysh në janar 2019 do t’ju shtyjnë të përvishni mëngët për të forcuar gjendjen tuaj financiare. Mos hezitoni të angazhoni veten, prandaj mos i humbni mundësitë më të mira. Bëni maksimumin e këtyre ditëve, pasi Neptuni do t’ju japë të kuptuarit e duhur për të bërë një qendër dhe madje të arrini dëshira praktikisht të pamundura. Pra, le të ndikojë Mërkuri dhe dielli në Bricjap dhe t’ju japë një dorë për të ndërtuar të ardhmen tuaj me qetësi./noa.al/