Gardian i Kushtetutës dhe Demokracisë: Çfarë e shqetëson Metën më shumë

Gazeta Mapo vlerësoi presidentin Ilir Meta si Njeriun e Vitit 2018 me motivacionin se “me profilin e lartë politik prej politikani profesionist, i ka dhënë institucionit të Presidentit të Republikës një rol të ri ekuilibrues dhe garantues mes pushteteve në Shqipëri gjatë vitit 2018”.





Kreu i shtetit dha një intervistë për gazetën pas vlerësimit, ku foli për disa nga temat më të rëndësishme.

Përballë drejtorit të gazetës Mapo, Ervis Iljazaj ai theksoi disa herë se shqetësim mbetet largimi në masë i të rinjve nga Shqipëria.

Por përse vjen kjo situatë dëshpërimi në vend?

“Shqetësimi im është se kemi një ndarje të pajustifikuar politike në kuptimin e konfliktualitetit, por fatkeqësisht dhe një ndarje sociale në raportin më harmonik në shtresat e ndryshme të shoqërisë ku besoj se prioritare mbetet lufta kundër varfërisë dhe zgjerimi dhe konsolidimi i shtresës së mesme të shoqërisë, ku unë mendoj se janë më vendimtare për një shoqëri më të drejtë dhe me më shumë kohezion social. Kuptohet që politika ka rolin vendimtar dhe besoj se konflikti politik në Shqipëri është i pajustifikueshëm dhe është zgjedhur si një mënyrë për të spostuar debatin nga këto çështje, pasi unë jam i bindur se temat kryesore të debatit tonë duhet të jenë angazhimi i përbashkët për këto reforma që e afrojnë Shqipërinë në Bashkimin Europian dhe garantojnë për momentin çeljen e negociatave, dhe duhet të jenë të gjitha temat që kanë të bëjnë me vetë negociatat në të ardhmen ku unë nuk shoh përgatitjen e duhur, dhe nuk i shoh ekipet e duhura dhe konfigurimin e interesave që Shqipëria do të mbrojë në bisedimet e saj për anëtarësimin me Bashkimin Europian se më pas do jetë tepër e vështirë dhe për këtë duhen ekspertët e duhur, duhen ekspertë të të gjitha fushave pasi në të kaluarën kemi bërë gabime siç kemi bërë me OBT-në, ku pranuam shumë vendime të cilat ishin të rezultatit të mosvëmendjes dhe më pas u bë një luftë e jashtëzakonshme pasi preknin shumë interesa të sektorëve të ndryshëm dhe mendoj se ky duhet të jetë fokusi ynë kryesor. Lufta për të mbajtur pushtetin në çdo mënyrë apo për të ardhur në pushtet në çdo mënyrë është erozive për të gjitha energjitë pozitive që ka vendi, por është edhe skualifikuese për klasën politikë pasi u bënë 30 vite në tranzicion, në demokraci, dhe nëse para 30 vitesh kishim një ndarje të fortë në terren për shkak të trashëgimisë së rëndë 40-vjeçare të komunizmit, shohim se sot kjo ndarje më e fortë është në elitën politike të vendit se sa në shoqëri. Nga ky egoizëm i kësaj elite po vuajmë një konflikt, një ndarje artificiale, të pamerituar dhe ky konflikt krijon paparashikueshmëri për të gjithë dhe është një nga faktorët më të rëndësishëm sepse kemi një largim shqetësues të njerëzve, të të rinjve kryesisht dhe të shumë intelektualëve apo sipërmarrësve, pra njerëz me aftësi krijuese,” shprehet Meta.