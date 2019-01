Fëmija i parë i vitit është djalë, Rama shpërndan 3 ceqe

Është djalë dhe lindi në sekondin e parë të 2019. Foshnja e parë për vitin 2019 erdhi në jetë në maternitetin “Mbretëresha Geraldinë” në orën 00:01.





Mjekët thonë se vogëlushi, që familjarët kanë zgjedhur ta pagëzojnë me emrin Elis, gëzon shëndet të plotë. Doktoreshë Anila Xhani, e cila asistoi në ndërhyrjen cezariane, tha se çdo gjë shkoi siç duhet dhe bebushi Elis peshon 3 kg 150 gr.

Elisi i vogël, ishte dhurata më e bukur për prindërit, Besmir e Emilina Gogu të cilët e pritën këtë vit më të lumtur se kurrë. Nga ky vita ta kanë një tjetër status, atë të të qenurit prind, duke qenë se Elis ii vogël, është fëmija i parë i ciftit Gogu.

I emocionuar, babai i vogulëshit zbuloi edhe kuptimin e emrin të djalit të tij, ndërsa foli edhe për mënyrë se si do të shpenzojë paratë nga ceku i bebes.

“Është fëmija i parë, nuk e prisnim të lindte në sekondat e para, e prisnim të lindte në mëngjes. Elis e ka kuptimin bir i Zotit, unë do ta thërras Lisi sepse dua të rritet i gjatë dhe i fortë si një lis. Jemi në dijeni për bonusin e bebes, me paratë do të blejmë karrocë ose krevat, janë gjërat e para që i duhet”, u shpreh ai.

Këtë mëngjes kryeministri Edi Rama ka vizituar maternitetin Koço Glozheni, nga ku ka takuar tre nënat dhe foshnjat e tyre, të cilët lindën të parët për këtë vit.

“Mirëmengjes nga Materniteti Koço Glozheni, ku u uruam mirëseardhjen bebeve që erdhën në natën e ndërrimit të viteve🤗I pari i këtij viti është Aleksi, vëllai i dy motrave që si fëmijë i tretë, do të hyjë në shtëpi me 120 mijë lek të reja me vete😉Pas tij ka ardhur një vajzë, fëmijë i dytë, që do të hyjë në shtëpi me 80 mijë lek të reja, e më pas, përsëri një vajzë, e cila si fëmijë i parë, do t’u çojë prindërve në shtëpi 40 mijë lek të reja😀Tre të parët kanë ardhur fiks si për të ilustruar politikën e re të Bonusit të Bebes😂 GEZUAR e me shëndet e mbarësi, të gjitha çifteve të reja e prindërve përsëritës të këtij Viti të Ri😆”, ka shkruar Rama.