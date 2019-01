Është Durasana ajo që prodhon këtë model universitar!

Nga Gentian Kaprata





Protesta e studentëve të universiteteve publike është legjitime, sepse çdo bashkësi sociale ka të drejtë të protestojë për gjëra që nuk i vlerëson si të drejta. Ajo është edhe racionale, sepse kërkesat e tyre origjinalizojnë nga një gjendje jo normale e universiteteve publike. Është ekzaktësisht siç thonë studentët, tarifat janë të larta për mundësitë e tyre dhe të krahasueshme me ato europiane. Mirëpo, mos vallë të ardhurat e familjeve shqiptare arrijnë të përballojnë me lehtësi kostot e jetesës apo janë të krahasueshme me ato në vendet perëndimore? Çfarë tjetër prej aspekteve jetësore të qytetarit shqiptar është e krahasueshme me ato të qytetarit europian?

Prandaj, të paktën në kërkesat e prezantuara deri tani, protesta e studentëve nuk është e drejtë. Do të ishte e drejtë, nëse familja shqiptare do të jetonte si çdo familje europiane. Do ishte e tillë, gjithashtu, nëse kërkesat e tyre do të ishin pjesë përbërëse të një seti të gjerë kërkesash qytetare drejtuar sistemit politik shqiptar. Mirëpo, fakti dëshmon të kundërtën, as jetesa studentore nuk diferencon nga jetesa e familjeve shqiptare, dhe as kërkesat e tyre nuk janë lartësuar me qëndrime që adresojnë gjithë çështjen e prapambetjes shqiptare. Për më tepër, rruga që detyrojnë studentët për të zgjidhur hallet e tyre, është jo vetëm e padrejtë por edhe e pamoralshme.

Për të bërë më të mundur ekonomikisht jetën studentore, ata kërkojnë që të paguajnë gjithë shqiptarët! Pra, ata synojnë të kenë të ardhura më të larta personale në të ardhmen post-diplomim, nëpërmjet varfërimit të mëtejshëm të familjeve të tjera shqiptare. Ky interpretim imi, sikurse edhe adresimi i çështjeve që sipas meje vjen vetëm nëpërmjet largimit të duarve të qeverisë nga ky sektor, mbetet një qasje në minorancë për kuptimin shoqëror. Ai që na unifikon është fakti i gjithëpranuar se cilësia akademike e universiteteve shqiptare lë shumë për të dëshiruar. Për këtë çështje çdo fushë e veprimtarisë intelektuale duhet të japë propozimet e veta për përmirësim.

Modestisht, këtë, do të tentojmë të bëjmë në këtë shkrim të opinionit, vëzhguar nga fusha e zhvillimeve territoriale. Por që ta bëjmë këtë, për së pari, duhet të dakordësojmë se masivizimi që dëmton cilësinë nuk vjen si një aspiratë idealiste e rinisë shqiptare për të grumbulluar dije, por si një nevojë pragmatike për të zotëruar diploma e tituj shkencorë. Kështu ka qenë që në regjimin stalinist, kur një i ri me diplomë universitare automatikisht fillonte një punë me pagesë rreth 800 lekë në muaj, martohej me një person gjithashtu të diplomuar; dhe së bashku nisnin jetën si një familje me të ardhura katër herë më të larta se një familje që nuk kishin diploma universitare.

Ky ishte konteksti kulturor formues për qasjen e shoqërisë shqiptare ndaj arsimit të lartë edhe në sistemin e ri të pas viteve ’90, megjithëse shumëçka duhet të ndryshonte në të gjitha aspektet jetësore. Në sistemin e demokracisë liberale dhe ekonomisë së tregut të lirë, që ne pretendojmë që po ndërtojmë prej 27 vjetësh, diploma nuk duhet të ishte një determinues suksesi. Një sipërmarrës mund të ishte edhe pa diplomë universitare, dhe të njëjtën kohë të bënte më shumë para’ se një mjek, jurist apo inxhinier. Dhe në këtë kuptim, vlera e diplomës si një dëshmi aftësie të supozuar, të binte; kurse vlera e njohurive reale e të vlefshme në tregun e lirë, të lartësohej.

Koha na fakton se kjo nuk ka ndodhur, dhe është detyra jonë të gjejmë arsyet! Dhe arsyeja, vëzhguar nga zhvillimet territoriale, është Durasana. Është Atdheu i qytet-shtetit të 2 mijë km2 të së nesërmes që po ndërtojmë sot. Është modeli i koncentrimit të popullsisë në zonën qendrore të Atdheut dhe braktisja e shpopullimi i territoreve kufitare e periferike të tij. Sepse është ky model territorial që kemi toleruar, që na detyron: një model ekonomik, ku qytetari i suksesshëm është ai që konsumon më shumë, jo ai që prodhon më shumë; dhe një model social e politik, ku qytetari i suksesshëm është i punësuari në shtet apo i favorizuari nga tenderat e PPP-të e partisë në pushtet.

Një qytetari të tillë, nuk i shërbejnë dijet për të konkurruar drejt suksesit, atij i mjafton diploma universitare për të gjetur punë te punëdhënësi më i madh i vendit: Shteti i gjithëpushtetshëm dhe i kudoshtrirë. Prandaj, e vetmja rrugë, përveç zvogëlimit të Shtetit të partitokracisë së pushtetit të partive kryetarokrate; është dhe duket se do mbetet për shumë kohë, rishpërndarja e balancuar e popullsisë nëpër territorin kombëtar. Vetëm një model i tillë territorial mund të na sigurojë: një model ekonomik të orientuar nga prodhimi, që kërkon vlerësimin e dijes dhe kreativitetit; dhe një model social dhe politik që zhvlerëson kartonat e diplomave dhe titujve të pambështetur në dije.