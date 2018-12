‘Do ta udhëheq protestën, ligji i arsimit të lartë nuk ndryshon, as buxheti’

Kryeministri Edi Rama duke iu përgjigjur interesit të medias, tha se nëse vijon protesta studentore, ai do të jetë udhëheqësi i saj.





“Plani im është shumë i qartë, unë do të udhëheq protestën e studentëve, mund të qeshni, por do të shikoni që shumë shpejt do të kap protestës si kam kapur gjithë të tjerat”, u shpreh Rama.

Ndërsa më tej vijoi duke treguar faturën financiare të të gjithë paketës duke thënë se ajo është parashikuar në buxhet.

Për realizimin e “paktit për universitetin”, nuk do të preket buxheti i shtetit dhe as ligji për arsimin e lartë.

Gjatë komunikimit të vendimeve të marra nga kabineti i tij para publikimit të këtij pakti, kryeministri tha: “Nuk ka asnjë arsye të preket ligji, ai është rezultat i vullnetit të një shumice që ka marrë mandatin e popullit, ndaj asnjë pakicë e pakicës së pakicës nuk mund ta ndryshojë”.