“Do luaj online”, Rama i përvishet komentuesit për llotot

Pak pasi i dha lamtumirën pikave të basteve, kryeministri Edi Rama nuk ka kursyer replikat me komentuesit. Teksa një qytetar i shkruan me tone të ashpra se do luajë online në faqen e tij, Rama e sqaron se ai nuk do ketë mundësi të luajë jo vetëm në dyqane, por as në resorte politikash dhe online.





Komentuesi. Bravo tesh tan me lujt neper resortet e politikave ose online te faqja e juaj.

Ke humbur shum nga respekti qe ke pas… Po perdor ligjin me pasuru miqt tuaj edhe veten

Edi Rama heu! Tek faqja ime online eee? E para o voc une faqe online kam kete ketu dhe ketu komunikohet, po nuk luhet bixhoz. E dyta, ligji e ndalon edhe lojen online njesoj sic ndalon çdo dyqan me lojra fati. Dhe e fundit, resortet e politikave kush ti ka mesuar ti ka mesuar krejt gabim, po nejse, shkurt muhabeti, ti bixhoz me dot pas 1 janarit nuk luan dot i dashtun mik, as ne dyqan, as online, as ne resorte politikash😀Kaq.

Kujtojmë se Qeveria ka marrë vendim për të mbyllur brenda datës 31 dhjetor 2018 kazinotë elektronike, bingot tradicionale dhe bastet sportive në qendrat e banuara.

Sipas të dhënave zyrtare të Qëndrës Kombëtare të Biznesit deri më datën 23 Dhjetor në të gjithë vendin janë mbyllur 5220 pika bastesh sportive ndërsa 331 pritet të mbyllen.

Pas mbylljes së basteve sportive qeveria ka thënë se do të marr përsipër që të kryejë një program rikualifikimi për ata që do të mbeten të papunë.

(BalkanWeb)